Сериал «Мадам» с Рэйчел Гриффитс покажут в России

Российская премьера новозеландского комедийно-драматического сериала «Мадам» (Madam) состоится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 1 ноября 2024 года. Главные роли в 10-серийном фильме исполнили Рэйчел Гриффитс, Мартин Хендерсон, Ариана Осборн, Кармел Макглон, Джоанна Косгроув, Моана Джонсон, Рима Те Вьята, Робби Магасива, Флоренс Хэртиган и др.

© кадр из фильма

Главная героиня «Мадам» – американка Маккензи Ли (Гриффитс), которая вот уже десять лет вместе с мужем-писателем Робом (Хендерсон) и двумя сыновьями живет в Новой Зеландии. Узнав однажды о том, что ее супруг регулярно встречается в мотеле с девушкой с пониженной социальной ответственностью по имени Туи (Осборн), Маккензи принимает самое неординарное решение в своей жизни: открыть совместное дело вместе с Туи и ее подругами по несчастью.

Конечно же, Ли даже не подозревала, какие проблемы с бизнесом и сотрудницами у нее могут возникнуть и что лавировать между ролями матери, жены и «мамочки» (она же «мадам») будет безумно сложно.