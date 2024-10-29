Тина Канделаки вспомнила, что ее отговаривали снимать сериал о Байдене

Директор ТНТ Тина Канделаки похвасталась в Telegram-канале высокими рейтингами комедийного сериала «Гудбай» про американского президента Джо Байдена.

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Она опубликовала скриншот, в котором показано, что «Гудбай» оказался самым популярным проектом ТНТ в день премьеры, 28 октября. Кандалаки вспомнила, что ее отговаривали от съемок проекта, заявляя, что в России никогда не показывали американского лидера и действующую власть США. Она поблагодарила всех, кто дал ей возможность создать проект.

«Вот какую пропаганду мы должны делать для людей, которые соскучились по тому, какие мы сильные, щедрые и протягиваем руку помощи даже своим врагам. Потому что мы сильнее, потому что мы умнее, потому что мы из России», — подчеркнула директор ТНТ.

По сюжету сериала «Гудбай» президент США Джо Байден инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается здесь жить. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.

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