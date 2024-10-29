Лучшие фильмы про будущее: топ-10 фантастических картин

«Интерстеллар», трилогия «Назад в будущее», «Космическая одиссея 2001 года» — список культовых фильмов про будущее человечества можно продолжать практически бесконечно. Режиссеры видят судьбу Земли по-разному: кто-то предрекает планете глобальную катастрофу, кто-то — встречу с пришельцами, а кто-то — повсеместную власть роботов. «Лента.ру» публикует топ-10 лучших фантастических фильмов про мир будущего. В подборку вошли проекты разных жанров: от ироничных антиутопий до апокалиптических мелодрам.

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«Водный мир»

Год выхода: 1995

Оригинальное название: Waterworld

Жанр: фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Кевин Рейнольдс

Длительность: 2 часа 14 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн, Тина Мажорино

Будущее — это всемирный потоп (время действия — XXVI век)

Земля будущего превратилась в бескрайний океан — виной всему глобальное потепление и таяние ледников. Немногочисленные люди передвигаются по миру на всевозможных плавсредствах и верят, что где-то еще остался пригодный для жизни участок суши. Самыми дорогими вещами на планете давно стали питьевая вода, земля и сигареты.

«Водный мир» выглядит как спин-офф «Безумного Макса», в котором пустыню заменили на океан, а навороченные автомобили — на плавсредства всех цветов и размеров

Одинокий путешественник по прозвищу Моряк (Кевин Костнер) пытается продать землю, которую добыл при нырянии, на водном рынке. Однако местные принимают его за разбойника и собираются казнить. На помощь главному герою внезапно приходят Хелен (Джинн Трипплхорн) и маленькая Энола (Тина Мажорино). В обмен на спасение девушки просят Моряка отвезти их на загадочный остров — на спине Энолы как раз набита часть карты, которая поможет отыскать сушу. Правда за девочкой охотится банда жестоких «курильщиков» — путь на берег необходим всем, кто хочет выжить в Водном мире.

«Двухсотлетний человек»

Год выхода: 1999

Оригинальное название: Bicentennial Man

Жанр: научная фантастика, драма, мелодрама

Режиссер: Крис Коламбус

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 6.9

В главных ролях: Робин Уильямс, Эмбет Дэвидц, Сэм Нил, Оливер Платт

Будущее — это роботы (время действия — начало XXI века)

Трогательная, добрая и по-хорошему детская классика жанра. В основе — одноименная повесть фантаста Айзека Азимова.

С наступлением нового тысячелетия человечество совершило глобальный технологический скачок. Теперь люди не заводят себе собак и кошек — роль домашних питомцев и помощников по хозяйству выполняют роботы.

Чтобы не отставать от трендов, семья Ричарда Мартина (Сэм Нилл) приобретает себе робота NDR-114 — новомодной машине дают имя Эндрю (Робин Уильямс). Робот быстро находит общий язык со всеми Мартинами, а младшая дочь Ричарда Аманда (Эмбет Дэвидц) от него и вовсе без ума.

Со временем Эндрю понимает, что отличается от остальных машин. Некоторые вещи его радуют, а другие, наоборот, печалят, — в металлическом корпусе постепенно зарождаются человеческие эмоции.

«Искусственный разум»

Год выхода: 2001

Оригинальное название: Artificial Intelligence: AI

Жанр: научная фантастика, драма, приключения

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 2 часа 26 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Хейли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс

Будущее — это снова роботы (время действия — XXII век)

Когда уровень воды в океане существенно поднимается, власти США идут на крайние меры: ограничивают рождение детей, чтобы всем гражданам хватило суши. Одновременно с этим в мире появляются «мехи» — максимально похожие на людей, но ограниченные в своих правах андроиды.

В семью Генри и Моники (Сэм Робардс и Фрэнсис О’Коннор) попадает роботизированный мальчик Дэвид (Хэйли Джоэл Осмент) — новая модель андроида, запрограммированная на абсолютную любовь к своим владельцам. По началу Дэвид прекрасно справляется с ролью сына, но человеческие эмоции оказываются сильнее программы.

Генри и Моника понимают, что любовь Дэвида опасна для окружающих, а андроид внезапно оказывается совсем один. Все, что остается искусственному мальчику, — отправиться на поиски правды о своем происхождении.

«Я, робот»

Год выхода: 2004

Оригинальное название: I, Robot

Жанр: научная фантастика, детективный триллер, боевик

Режиссер: Алекс Пройас

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.1

В главных ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Алан Тьюдик, Джеймс Кромуэлл

Будущее — это еще раз роботы (время действия — 2035 год)

Научная фантастика, вдохновленная произведениями Айзека Азимова. Уилл Смит беседует с подозрительно осознанным роботом (и узнает, способен ли тот написать симфонию).

К 2035 году роботы превратились в обыденную вещь. Никто не видит в механических помощниках угрозы — а вот полицейский-детектив Дел Спунер (Уилл Смит) все еще не готов доверять машинам. Этот скептицизм помогает Спунеру в ходе важного расследования.

Все указывает на то, что конструктор компании U.S. Robotics Альфред Лэннинг добровольно лишил себя жизни. Однако подозрительный детектив находит в деле несостыковки и вскоре обнаруживает в лаборатории ученого особенного робота по прозвищу Санни. Кажется, эта машина не соблюдает Второй закон робототехники — она способна игнорировать волю человека и самостоятельно принимать решения.

«Время»

Год выхода: 2011

Оригинальное название: In Time

Жанр: фантастический боевик, мелодрама

Режиссер: Эндрю Никкол

Длительность: 1 час 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 6.7

В главных ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи, Алекс Петтифер

Будущее — это посткиберпанк

В мире будущего деньги отошли на второй план. Теперь единственное, что важно для выживания — время.

Благодаря генной инженерии все земляне перестают стареть в 25 лет. Однако по достижении этого возраста жизнь становится платной — продлить ее помогает время. Им платят зарплату, его дают в долг и выигрывают в казино. В левую руку каждого человека вмонтированы светящиеся неоном часы, которые ведут отсчет оставшейся жизни.

В мире будущего богачи обретают бессмертие, а нищие с трудом копят минуты жизни

28-летний Уилл Салас (Джастин Тимберлейк) живет в неблагополучном городе Дэйтоне вместе с матерью. Его зарплаты хватает только на то, чтобы дожить до завтра. Жизнь становится совсем невыносимой, когда Уилла обвиняют в убийстве и краже чужого времени.

«Последняя любовь на Земле»

Год выхода: 2011

Оригинальное название: Perfect Sense

Жанр: мелодрама, драма, фантастика

Режиссер: Дэвид Маккензи

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.0

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн

Будущее — это новая пандемия

Мелодрама с Юэном Макгрегором и Евой Грин. История любви на фоне постепенного конца света.

События картины происходят в Глазго. По всему миру люди страдают от неизвестной эпидемии и постепенно лишаются способности чувствовать. Вначале земляне теряют обоняние, затем из их жизни пропадает вкус.

На фоне глобальной катастрофы шеф-повар Майкл (Юэн Макгрегор) встречает эпидемиолога Сьюзан (Ева Грин). Их знакомство быстро перерастает в бурный роман, и вскоре они понимают, что не могут жить друг без друга.

Но возможно ли сохранить отношения, если все чувства исчезают, а любовь — одно из них?

«Она»

Год выхода: 2013

Оригинальное название: Her

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Режиссер: Спайк Джонс

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт

Будущее — это оживший ChatGPT

Грустная сказка об отношениях человека и искусственного интеллекта. В оригинале ИИ говорит голосом Скарлетт Йоханссон.

В недалеком будущем популярностью пользуются умные операционные системы, которые облегчают людям жизнь. Одинокий писатель Теодор Туомбли (Хоакин Феникс) приобретает такую ОС и с удивлением обнаруживает, что у компьютерный программы есть своя личность. Женский голос представляется Самантой.

Чем дольше Теодор разговаривает с программой, тем сильнее к ней привязывается. Одновременно с этим Саманта изучает мир людей, а ее размышления становятся все более человечными. Постепенно Теодор понимает, что влюбился в искусственный интеллект, — и, что куда важней, его чувства взаимны.

«Грань будущего»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: Edge of Tomorrow

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Даг Лайман

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.9

В главных ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон, Брендан Глисон

Будущее — это бесконечная война со злом

Фантастический боевик с Томом Крузом. Загадочные пришельцы, эффектные батальные сцены и игры со временем.

В недалеком будущем Землю атаковали жестокие инопланетяне по прозвищу «мимики». Человечество бессильно против космических захватчиков, но продолжает защищать свою планету. Главный герой — майор Уильям Кейдж (Том Круз) — лишается жизни в одной из битв. По случайному стечению обстоятельств он попадает во временную петлю и приходит в себя накануне боя.

Теперь солдат бесконечно переживает одну и ту же битву, а после поражения вновь воскресает. При этом Кейдж сохраняет все свои воспоминания — с каждым боем он все ближе к победе над врагом.

«Апгрейд»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Upgrade

Жанр: фантастика, криминальный детектив, триллер, боевик

Режиссер: Ли Уоннелл

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден

Будущее — это мозговой чип, способный на все

Запутанная история о сосуществовании человека и искусственного интеллекта. Крайне изобретательный экшн и яркие боевые сцены.

Человечество давно привыкло к чипам и имплантам, которые существенно облегчают жизнь, а вот автомеханик Грей (Логан Маршалл-Грин) новым технологиям не доверяет. Все меняет авария и последующая встреча с бандитами — Грея парализует ниже шеи, а его жена Аша (Мелани Вальехо) и вовсе лишается жизни.

Единственный способ вернуть себе контроль над телом — инновационный чип Стэм, который обладает собственным интеллектом. Грей соглашается на вживление умного импланта, чтобы отомстить за Ашу.

Кстати, в официальной русской озвучке Стэм общается с Греем голосом комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не смотрите наверх»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Don't Look Up

Жанр: фантастика, драма, комедия

Режиссер: Адам Маккей

Длительность: 2 часа 18 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл

Будущее — это конец света

Едкая сатира про приближающийся армагеддон. Научно-фантастическая завязка здесь нужна только для того, чтобы социальный комментарий выглядел не так пугающе-реалистично.

Аспирантка Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) и профессор астрономии Рэндалл Минди (Леонардо Ди Каприо) обнаруживают огромную комету, которая несется к Земле. По расчетам Минди, через полгода произойдет столкновение, которое приведет к гибели человечества.

Чтобы рассказать об опасности, ученые с трудом добиваются аудиенции президента США (Мэрил Стрип). Когда руководство страны не воспринимает комету всерьез, Дибиаски и Минди начинают искать другие способы достучаться до людей. Постепенно они понимают, что человечество совершенно не заботит угроза вымирания.

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