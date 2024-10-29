Лучшие фильмы про будущее: топ-10 фантастических картин про космос, роботов и искусственный интеллект
«Интерстеллар», трилогия «Назад в будущее», «Космическая одиссея 2001 года» — список культовых фильмов про будущее человечества можно продолжать практически бесконечно. Режиссеры видят судьбу Земли по-разному: кто-то предрекает планете глобальную катастрофу, кто-то — встречу с пришельцами, а кто-то — повсеместную власть роботов. «Лента.ру» публикует топ-10 лучших фантастических фильмов про мир будущего. В подборку вошли проекты разных жанров: от ироничных антиутопий до апокалиптических мелодрам.
«Водный мир»
- Год выхода: 1995
- Оригинальное название: Waterworld
- Жанр: фантастика, приключенческий боевик
- Режиссер: Кевин Рейнольдс
- Длительность: 2 часа 14 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
- Рейтинг IMDb: 6.3
- В главных ролях: Кевин Костнер, Деннис Хоппер, Джинн Трипплхорн, Тина Мажорино
- Будущее — это всемирный потоп (время действия — XXVI век)
Земля будущего превратилась в бескрайний океан — виной всему глобальное потепление и таяние ледников. Немногочисленные люди передвигаются по миру на всевозможных плавсредствах и верят, что где-то еще остался пригодный для жизни участок суши. Самыми дорогими вещами на планете давно стали питьевая вода, земля и сигареты.
«Водный мир» выглядит как спин-офф «Безумного Макса», в котором пустыню заменили на океан, а навороченные автомобили — на плавсредства всех цветов и размеров
Одинокий путешественник по прозвищу Моряк (Кевин Костнер) пытается продать землю, которую добыл при нырянии, на водном рынке. Однако местные принимают его за разбойника и собираются казнить. На помощь главному герою внезапно приходят Хелен (Джинн Трипплхорн) и маленькая Энола (Тина Мажорино). В обмен на спасение девушки просят Моряка отвезти их на загадочный остров — на спине Энолы как раз набита часть карты, которая поможет отыскать сушу. Правда за девочкой охотится банда жестоких «курильщиков» — путь на берег необходим всем, кто хочет выжить в Водном мире.
«Двухсотлетний человек»
- Год выхода: 1999
- Оригинальное название: Bicentennial Man
- Жанр: научная фантастика, драма, мелодрама
- Режиссер: Крис Коламбус
- Длительность: 2 часа 6 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
- Рейтинг IMDb: 6.9
- В главных ролях: Робин Уильямс, Эмбет Дэвидц, Сэм Нил, Оливер Платт
- Будущее — это роботы (время действия — начало XXI века)
Трогательная, добрая и по-хорошему детская классика жанра. В основе — одноименная повесть фантаста Айзека Азимова.
С наступлением нового тысячелетия человечество совершило глобальный технологический скачок. Теперь люди не заводят себе собак и кошек — роль домашних питомцев и помощников по хозяйству выполняют роботы.
Чтобы не отставать от трендов, семья Ричарда Мартина (Сэм Нилл) приобретает себе робота NDR-114 — новомодной машине дают имя Эндрю (Робин Уильямс). Робот быстро находит общий язык со всеми Мартинами, а младшая дочь Ричарда Аманда (Эмбет Дэвидц) от него и вовсе без ума.
Со временем Эндрю понимает, что отличается от остальных машин. Некоторые вещи его радуют, а другие, наоборот, печалят, — в металлическом корпусе постепенно зарождаются человеческие эмоции.
«Искусственный разум»
- Год выхода: 2001
- Оригинальное название: Artificial Intelligence: AI
- Жанр: научная фантастика, драма, приключения
- Режиссер: Стивен Спилберг
- Длительность: 2 часа 26 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
- Рейтинг IMDb: 7.2
- В главных ролях: Хейли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс
- Будущее — это снова роботы (время действия — XXII век)
Когда уровень воды в океане существенно поднимается, власти США идут на крайние меры: ограничивают рождение детей, чтобы всем гражданам хватило суши. Одновременно с этим в мире появляются «мехи» — максимально похожие на людей, но ограниченные в своих правах андроиды.
В семью Генри и Моники (Сэм Робардс и Фрэнсис О’Коннор) попадает роботизированный мальчик Дэвид (Хэйли Джоэл Осмент) — новая модель андроида, запрограммированная на абсолютную любовь к своим владельцам. По началу Дэвид прекрасно справляется с ролью сына, но человеческие эмоции оказываются сильнее программы.
Генри и Моника понимают, что любовь Дэвида опасна для окружающих, а андроид внезапно оказывается совсем один. Все, что остается искусственному мальчику, — отправиться на поиски правды о своем происхождении.
«Я, робот»
- Год выхода: 2004
- Оригинальное название: I, Robot
- Жанр: научная фантастика, детективный триллер, боевик
- Режиссер: Алекс Пройас
- Длительность: 1 час 55 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
- Рейтинг IMDb: 7.1
- В главных ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Алан Тьюдик, Джеймс Кромуэлл
- Будущее — это еще раз роботы (время действия — 2035 год)
Научная фантастика, вдохновленная произведениями Айзека Азимова. Уилл Смит беседует с подозрительно осознанным роботом (и узнает, способен ли тот написать симфонию).
К 2035 году роботы превратились в обыденную вещь. Никто не видит в механических помощниках угрозы — а вот полицейский-детектив Дел Спунер (Уилл Смит) все еще не готов доверять машинам. Этот скептицизм помогает Спунеру в ходе важного расследования.
Все указывает на то, что конструктор компании U.S. Robotics Альфред Лэннинг добровольно лишил себя жизни. Однако подозрительный детектив находит в деле несостыковки и вскоре обнаруживает в лаборатории ученого особенного робота по прозвищу Санни. Кажется, эта машина не соблюдает Второй закон робототехники — она способна игнорировать волю человека и самостоятельно принимать решения.
«Время»
- Год выхода: 2011
- Оригинальное название: In Time
- Жанр: фантастический боевик, мелодрама
- Режиссер: Эндрю Никкол
- Длительность: 1 час 49 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3
- Рейтинг IMDb: 6.7
- В главных ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи, Алекс Петтифер
- Будущее — это посткиберпанк
В мире будущего деньги отошли на второй план. Теперь единственное, что важно для выживания — время.
Благодаря генной инженерии все земляне перестают стареть в 25 лет. Однако по достижении этого возраста жизнь становится платной — продлить ее помогает время. Им платят зарплату, его дают в долг и выигрывают в казино. В левую руку каждого человека вмонтированы светящиеся неоном часы, которые ведут отсчет оставшейся жизни.
В мире будущего богачи обретают бессмертие, а нищие с трудом копят минуты жизни
28-летний Уилл Салас (Джастин Тимберлейк) живет в неблагополучном городе Дэйтоне вместе с матерью. Его зарплаты хватает только на то, чтобы дожить до завтра. Жизнь становится совсем невыносимой, когда Уилла обвиняют в убийстве и краже чужого времени.
«Последняя любовь на Земле»
- Год выхода: 2011
- Оригинальное название: Perfect Sense
- Жанр: мелодрама, драма, фантастика
- Режиссер: Дэвид Маккензи
- Длительность: 1 час 28 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
- Рейтинг IMDb: 7.0
- В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн
- Будущее — это новая пандемия
Мелодрама с Юэном Макгрегором и Евой Грин. История любви на фоне постепенного конца света.
События картины происходят в Глазго. По всему миру люди страдают от неизвестной эпидемии и постепенно лишаются способности чувствовать. Вначале земляне теряют обоняние, затем из их жизни пропадает вкус.
На фоне глобальной катастрофы шеф-повар Майкл (Юэн Макгрегор) встречает эпидемиолога Сьюзан (Ева Грин). Их знакомство быстро перерастает в бурный роман, и вскоре они понимают, что не могут жить друг без друга.
Но возможно ли сохранить отношения, если все чувства исчезают, а любовь — одно из них?
«Она»
- Год выхода: 2013
- Оригинальное название: Her
- Жанр: фантастика, драма, мелодрама
- Режиссер: Спайк Джонс
- Длительность: 2 часа 6 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7
- Рейтинг IMDb: 8.0
- В главных ролях: Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт
- Будущее — это оживший ChatGPT
Грустная сказка об отношениях человека и искусственного интеллекта. В оригинале ИИ говорит голосом Скарлетт Йоханссон.
В недалеком будущем популярностью пользуются умные операционные системы, которые облегчают людям жизнь. Одинокий писатель Теодор Туомбли (Хоакин Феникс) приобретает такую ОС и с удивлением обнаруживает, что у компьютерный программы есть своя личность. Женский голос представляется Самантой.
Чем дольше Теодор разговаривает с программой, тем сильнее к ней привязывается. Одновременно с этим Саманта изучает мир людей, а ее размышления становятся все более человечными. Постепенно Теодор понимает, что влюбился в искусственный интеллект, — и, что куда важней, его чувства взаимны.
«Грань будущего»
- Год выхода: 2014
- Оригинальное название: Edge of Tomorrow
- Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик
- Режиссер: Даг Лайман
- Длительность: 1 час 53 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
- Рейтинг IMDb: 7.9
- В главных ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон, Брендан Глисон
- Будущее — это бесконечная война со злом
Фантастический боевик с Томом Крузом. Загадочные пришельцы, эффектные батальные сцены и игры со временем.
В недалеком будущем Землю атаковали жестокие инопланетяне по прозвищу «мимики». Человечество бессильно против космических захватчиков, но продолжает защищать свою планету. Главный герой — майор Уильям Кейдж (Том Круз) — лишается жизни в одной из битв. По случайному стечению обстоятельств он попадает во временную петлю и приходит в себя накануне боя.
Теперь солдат бесконечно переживает одну и ту же битву, а после поражения вновь воскресает. При этом Кейдж сохраняет все свои воспоминания — с каждым боем он все ближе к победе над врагом.
«Апгрейд»
- Год выхода: 2018
- Оригинальное название: Upgrade
- Жанр: фантастика, криминальный детектив, триллер, боевик
- Режиссер: Ли Уоннелл
- Длительность: 1 час 40 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
- Рейтинг IMDb: 7.5
- В главных ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден
- Будущее — это мозговой чип, способный на все
Запутанная история о сосуществовании человека и искусственного интеллекта. Крайне изобретательный экшн и яркие боевые сцены.
Человечество давно привыкло к чипам и имплантам, которые существенно облегчают жизнь, а вот автомеханик Грей (Логан Маршалл-Грин) новым технологиям не доверяет. Все меняет авария и последующая встреча с бандитами — Грея парализует ниже шеи, а его жена Аша (Мелани Вальехо) и вовсе лишается жизни.
Единственный способ вернуть себе контроль над телом — инновационный чип Стэм, который обладает собственным интеллектом. Грей соглашается на вживление умного импланта, чтобы отомстить за Ашу.
Кстати, в официальной русской озвучке Стэм общается с Греем голосом комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
«Не смотрите наверх»
- Год выхода: 2021
- Оригинальное название: Don't Look Up
- Жанр: фантастика, драма, комедия
- Режиссер: Адам Маккей
- Длительность: 2 часа 18 минут
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5
- Рейтинг IMDb: 7.2
- В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл
- Будущее — это конец света
Едкая сатира про приближающийся армагеддон. Научно-фантастическая завязка здесь нужна только для того, чтобы социальный комментарий выглядел не так пугающе-реалистично.
Аспирантка Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) и профессор астрономии Рэндалл Минди (Леонардо Ди Каприо) обнаруживают огромную комету, которая несется к Земле. По расчетам Минди, через полгода произойдет столкновение, которое приведет к гибели человечества.
Чтобы рассказать об опасности, ученые с трудом добиваются аудиенции президента США (Мэрил Стрип). Когда руководство страны не воспринимает комету всерьез, Дибиаски и Минди начинают искать другие способы достучаться до людей. Постепенно они понимают, что человечество совершенно не заботит угроза вымирания.
Список фильмов про будущее человечества: что еще посмотреть
- «Гаттака» — в мире будущего идеальных людей создают с помощью генной инженерии. Неидеальным везет куда меньше — несмотря на это, человек «второго сорта» по имени Винсент готов на все ради своей мечты;
- «Алита: Боевой ангел» — девушка-киборг с очень большими глазами пытается вернуть утраченные воспоминания;
- «Прометей» — новый взгляд на франшизу «Чужих» от маэстро Ридли Скотта. Экипаж космического корабля готовится исследовать загадочную планету. Возможно, именно существа, обитающие в далекой галактике, создали жизнь на Земле.
- «Элизиум: Рай не на Земле» — пока нищие люди с трудом выживают на умирающей Земле, богачи шикуют на космической станции Элизиум. Неудачник Макс соглашается на опасную миссию — в случае успеха, классовое неравенство навсегда исчезнет;
- «Первому игроку приготовиться» — чтобы спастись от ужасной реальности, люди с головой уходят в виртуальный мир OASIS. Молодой парень отправляется на поиски «пасхального яйца» — главного приза, спрятанного где-то внутри игры;
- «Валериан и город тысячи планет» — космические спецагенты расследуют заговор межгалактического масштаба. Очень красочный сай-фай от Люка Бессона;
- «Марсианин» — актерский бенефис Мэтта Деймона. В ходе марсианской экспедиции биолог Марк Уотни теряет связь с коллегами. Экипаж покидает Марс, и Уотни приходится в одиночестве ждать спасения на красной планете;
- «Пассажиры» — механик Джим случайно выходит из гиперсна на космическом корабле, который летит на новую Землю. Чтобы не сойти с ума от одиночества, он решает разбудить еще одну попутчицу;
- «Обливион» — Земля будущего с трудом пережила нападение пришельцев, и людям пришлось ее покинуть. Джек, который уже давно чинит охранных дронов, находит разбившийся корабль NASA. Женщина на его борту способна изменить все — и даже вернуть герою утраченную память;
- «Вне/себя» — с помощью генной инженерии пожилой бизнесмен Дэмиан Хэйл перемещает свое сознание в молодое искусственно созданное тело. Постепенно он понимает, что его новое тело раньше принадлежало кому-то другому.