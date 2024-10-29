Лукьяненко предрек успех киновселенной по повести Стругацких

По мотивам произведений братьев Стругацких можно создать фильмы разных жанров, однако сюжет проектов, скорее всего, будет далек от оригинальной истории. Об этом в беседе с НСН заявил российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко.

Пресс-служба кинокомпании «Марс медиа» сообщила, что компания совместно с «Первым каналом» разрабатывают киновселенную «Машина желаний» на основе киноповести Аркадия и Бориса Стругацких. На данный момент проект находится на стадии предпродашкена. Его продюсерами выступят Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Сергей Титинков. В киновселенную войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры. Лукьяненко допустил, что фильм будет снят по мотивам произведения Стругацких, однако не станет его полной экранизацией.

«Вариант сценария "Машина желаний" был взят в качестве идеи, возможно, права на оригинальный сценарий принадлежат кому-то другому. К примеру, знаю, что права экранизации "Пикника на обочине" продавались Голливуду, там даже сняли первые пилотные серии, но потом проект затормозился. Возможно, права до сих пор у Голливуда, соответственно, экранизировать произведение нельзя, а вот работать над готовым сценарием – можно», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, на основе произведения братьев Стругацких можно создать как фантастический фильм, так и молодежную драму.

«Оригинальная идея - это зона прилета инопланетян, таинственные артефакты в этой зоне. Разумеется, по этой идее можно сделать любой интересный сценарий - романтическую молодежную драму или фантастический фильм. Думаю, это может быть очень интересный проект, основанный на изначальной идее Стругацких. Но, разумеется, это далеко уйдет от того сюжета, который был в книге, и того, который когда-то экранизировал Тарковский. Я всецело одобряю и считаю, что это можно сделать очень здорово, аудитория воспримет. Это позитивная новость для всех любителей фантастики», - подытожил он.

Ранее директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно заявил «Радиоточке НСН», что российскому кино сегодня не хватает фантастических экранизаций, при этом особую любовь зрителя могут завоевать произведения братьев Стругацких, которые уже успели покорить молодежь.