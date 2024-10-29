Третий сезон сериала «Властелин колец. Кольца власти»: дата выхода и сюжет

Два года назад, в 2022-м, вселенная саги «Властелин колец» пополнилась еще одним кинопродуктом — сериалом «Властелин колец. Кольца власти». В начале октября 2024 года завершился второй сезон, и фанатам не терпится узнать, будет ли продолжение. «Лента.ру» рассказывает, что об этом известно.

© Lenta.ru

Сериал «Властелин колец. Кольца власти»: главное

Год выхода: 2022

Платформа: Amazon Prime Video

Страны: США, Новая Зеландия, Канада

Жанры: фэнтези, боевик, драма, приключения

Режиссеры: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Луиз Хупер

Сценаристы: Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн, Дж.Р.Р. Толкин

В ролях: Морвет Кларк, Чарли Викерз, Чарльз Эдвардс, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Роберт Нэйрн, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман, Меган Ричардс, Синтия Аддай-Робинсон

«Властелин колец: Кольца власти» — это американский сериал, снятый по мотивам книг английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и приложений к ним.

О чем сериал

Действие сериала разворачивается задолго до событий, показанных в знаменитых картинах режиссера Питера Джексона. В многосерийном фильме рассказывается про историю королевства Нуменор, процесс создания Колец власти, приход к власти темного мага Саурона и борьбу с ним Последнего союза эльфов и людей.

Реакция на первые сезоны

Первый сезон вышел на платформе Prime Video в сентябре 2022 года и стал абсолютным рекордсменом по просмотрам в истории этого сервиса

За первые 24 часа два премьерных эпизода посмотрели 25 миллионов зрителей по всему миру, при этом большинство не отказалось от следующих эпизодов — 87 процентов человек продолжили просмотр после первой серии.

Сезон получил преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков, которые высоко оценили визуальные эффекты, операторскую работу и саундтреки. Сериал удостоился шести номинаций на премию «Эмми» и был продлен на второй сезон.

Второй сезон сериала вышел на стриминге с 29 августа по 3 октября 2024 года

Сюжет первых двух сезонов

События происходят во Вторую эпоху легендариума Толкина. Главный будущий антагонист саги, маг Саурон прислуживает темному властелину Морготу. Он манипулирует эльфийской военачальницей Галадриэль, которая мечтает отомстить за смерть брата, и с ее помощью заставляет правителя Келебримбора изготовить Кольца власти.

Эти магические артефакты обладают свойством замедлять процесс увядания или упадка, приумножать природную силу своего обладателя и воздействовать на волю целых народов. Иными словами, дарят возможность господствовать и жить в полном достатке

Параллельно с историей Саурона развивается сюжетная линия Незнакомца, который попадает на Землю вместе с упавшей звездой и оказывается в Средиземье.

Во втором сезоне зрители увидели, как Саурон погиб, переродился и вновь вернулся в Средиземье. Взаимодействуя с другими персонажами, он продолжает хитро манипулировать ими и раскрывать в них самые худшие черты. Галадриэль и полуэльф Элронд пытаются помешать Саурону, но сила на его стороне. Много внимания в этом сезоне уделено разным королевствам и тому, как их правители пытаются решить сложные политические вопросы.

Дата выхода третьего сезона

Несмотря на то что Prime Video официально не продлила «Кольца власти» на третий сезон, шоураннеры сериала Дж. Д. Пейн и Патрик МакКей на летней пресс-конференции подтвердили, что работа над новыми сериями началась. Более того, источники в индустрии заявили, что Prime Video нацелен на целых пять сезонов, а значит, зрителей ждет еще немало приключений полюбившихся героев.

Правда, до выхода новых эпизодов остается еще довольно много времени.

Предположительно, новый сезон выйдет августе или сентябре 2026 года. Трейлер третьего сезона мы также увидим еще нескоро

Сюжет

Официального синопсиса у продолжения «Колец власти» пока нет, поэтому фанатам остается только предполагать, какие испытания сценаристы уготовили персонажам. Однако некоторую информацию можно почерпнуть из вышедших эпизодов.

Что происходило в финальных сериях второго сезона? Король Дурин III, правивший королевством Кхазад-дум, получает одно из семи Колец Власти и полностью попадает под его влияние. Если раньше он стремился спасти свой народ, то сейчас сам нападает на подданных, но в итоге жертвует собой, чтобы спасти сына и его жену. Галадриэль попадает в плен к таинственному злодею Адару (он был придуман Патриком МакКеем специально для сериала, у Толкина такого героя нет). Позже Адара убивают орки, которые переходят на сторону Саурона. Таинственный Незнакомец вспоминает свое имя — Гэндальф — и заявляет, что сам планирует править Средиземьем. Келебримбор отдает девять Колец Галадриэль и погибает от руки Саурона. Позже между темным властелином и эльфийкой происходит сражение; Галадриэль проигрывает, но остается в живых, а Саурон получает все девять Колец, планируя создать еще одно.

В третьем сезоне Саурон, вероятно, столкнется с сопротивлением со стороны всего Средиземья. Численность эльфов сильно сократилась, но Галадриэль вместе с соратниками Элрондом и Гил-галадом намерена продолжать битву — к тому же теперь у них есть новый союзник Гэндальф. Гномы Кхазад-дума, скорее всего, будут скорбеть по погибшему королю Дурину; жители Нуменора будут пребывать в смятении после сложных государственных перестановок.

Издание Gamesradar пишет, что в новых эпизодах шоураннеры могут сфокусироваться на создании убежища Ривенделл после разрушения Эрегиона, а также каким-то образом охватить первое появление назгулов — воителей из человеческой расы, которых поработил Саурон и сделал своими слугами.

Актеры

За исключением англичанина Сэма Хэзелдайна и шотландца Питера Мауллана, чьи персонажи (Адар и Дурин) умирают во втором сезоне, к работе над третьей частью сериала планируют Бенджамин Уокер, Дэниэл Вейман и другие.

Основные персонажи сериала «Властелин колец. Кольца власти»