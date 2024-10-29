Фильм «Джуманджи 3» выйдет на экраны через два года

Третий фильм кинофраншизы «Джуманджи» запустила в производство кинокомпания Columbia Pictures. Как сообщает Variety, триквелом займется режиссер Джейк Кэздан, снявший «Джуманджи: Зов джунглей» (2017) и «Джуманджи: Новый уровень» (2019). Ожидается также, что к своим ролям вернется и основной каст - Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и Джек Блэк.

© кадр из фильма

«ИнтерМедиа» напоминает, что изначально франшиза задумывалась как ремейк фильма «Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом в главной роли. Перезагрузка повествует о группе подростков, которые оказываются запертыми в видеоигре на выживание. «Джуманджи: Зов джунглей» собрал более 960 миллионов долларов по всему миру, став пятым по кассовым сборам фильмом 2017 года, а «Джуманджи: Новый уровень» собрал более 800 миллионов долларов по всему миру, хотя оба не дотягивали по оценкам зрителей и критиков до уровня оригинала.

Продюсер Хирам Гарсия говорил о планах съемки третьего фильма еще в 2021 году, когда уже существовали его сценарные наработки, а Харт в 2023-м рассказал Variety, что новый фильм станет последней частью серии и замкнет круг отношений его персонажа с персонажем Джонсона.

Премьера «Джуманджи 3» назначена на 11 декабря 2026 года.