Пенелопа Крус и Джонни Депп встретятся снова в фильме «Дневной пьяница»

Джонни Депп и Пенелопа Крус исполнят главные роли в фильме «Дневной пьяница» (Day Drinker) режиссера Марка Уэбба. «ИнтерМедиа» напоминает, что ранее партнершей Джонни была заявлена Сидни Суини, но планы изменились. Как сообщает Variety, производством триллера займется Lionsgate.

Фильм расскажет о барменше круизного лайнера, которая встречает таинственного дневного пьяницу, и он оба оказываются втянутыми в преступную деятельность и связаны неожиданным образом.

Для Деппа и Крус это станет четвертой совместной работой после «Кокаина» (2001), «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» (2011) и «Убийства в «Восточном экспрессе» (2017), а для актера также и первым за шесть лет студийным фильмом, снятым в Голливуде.