Бунтарское драмеди с Барри Кеоганом «Птица» выйдет в ноябре

Бунтарское драмеди с Барри Кеоганом в роли отца-одиночки «Птица» выйдет в российский прокат 28 ноября.

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Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома и дружит с местными хулиганами. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного незнакомца по прозвищу Птица, который ищет своих родителей.

Завоевавший любовь зрителей по всему миру номинант на премию Оскар Барри Кеоган («Солтберн», «Дюнкерк», «Банши Инишерина», «Бэтмен», «Чернобыль») и выдающийся немецкий актер Франц Роговский («Транзит», «Ундина», «Между рядами», «Скрытая жизнь», «Пассажи») создают на экране удивительный дуэт. Для юной талантливой актрисы Никии Адамс этот фильм стал дебютным.