Представлена коллекция монет к 30-летию мультфильма «Король Лев»

30-летие мультфильма «Король Лев» на 5, 10, 50 и 200 евро
Франция представила большую коллекцию памятных монет разного металла и формы, посвященную 30-летию выхода популярного мультфильма «Король Лев».
На реверсе монет изображены различные персонажи мультфильма. На 5 и 10 евро размещен юный Симба.
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На 10 и 50 евро представлена знаменитая троица (Симба, Тимон и Пумба), поющие «Акуну Матату».&
На 50 евро юный Симба изображен вместе с отцом Муфасой, зловещим Шрамом и гиенами.
На прямоугольных 10 и 200 евро показана знаменитая сцена демонстрации перед зверями юного наследника Симбы.
На аверсе практически всех монет (за исключением серебряных 10 евро с Симбой) представлен силуэт льва Муфасы.
Параметры французских 5, 10, 50 и 200 евро, посвященных 30-летию выхода мультфильма «Король Лев»
- Металл - Ag 333 (10), Ag 999 (10, 50), Au 999 (5, 50, 200);
- вес - 0.5 (5), 13 (10 Ag 333), 22.2 (10), 22.2 (10 прямоуг.), 155.5 (50 Ag), 7.78 (50 Au), 31.1 гр. (200);
- размер - 11 (5), 31 (10 Ag 333), 37 (10), 29.1 на 38 (10 прямоуг., 200), 50 (50 Ag), 22 мм (50 Au);
- исполнение - proof (5, 10, 50, 200), UNC (10 Ag 333);
- тиражи - 3000 (5), 10000 (10 Ag 333), по 5000 (10), по 500 (50), 250 шт. (200).