Представлена коллекция монет к 30-летию мультфильма «Король Лев»

Франция представила большую коллекцию памятных монет разного металла и формы, посвященную 30-летию выхода популярного мультфильма «Король Лев».

© кадр из фильма

На реверсе монет изображены различные персонажи мультфильма. На 5 и 10 евро размещен юный Симба.

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На 10 и 50 евро представлена знаменитая троица (Симба, Тимон и Пумба), поющие «Акуну Матату».&

На 50 евро юный Симба изображен вместе с отцом Муфасой, зловещим Шрамом и гиенами.

На прямоугольных 10 и 200 евро показана знаменитая сцена демонстрации перед зверями юного наследника Симбы.

На аверсе практически всех монет (за исключением серебряных 10 евро с Симбой) представлен силуэт льва Муфасы.

Параметры французских 5, 10, 50 и 200 евро, посвященных 30-летию выхода мультфильма «Король Лев»