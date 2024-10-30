Снималась в кино без образования: где сейчас Екатерина Шпица

Екатерина Шпица превратилась из провинциальной девушки без образования в популярную актрису. Украинка по национальности переживает за то, что ее не пускают на родину, но отказываться от ролей в России и поездок в Крым не собирается. Рассказываем об актрисе, которая смогла добиться успеха без профессионального образования.

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Екатерина провела свое детство в Республике Коми. Ее семья не была творческой – папа будущей актрисы трудился шахтером, а мама – юристом. Себя Шпица считает украинкой, так как отец артистки - уроженец Незалежной. Не редко ее имя пишут как украиноязычный вариант – Катерина.

«С папиной стороны все украинцы, с маминой все сибиряки-уральцы. У меня есть предощущение, что этот невероятный замес эклектики, который во мне есть, существует благодаря украинским корням», - говорила Шпица.

В подростковом возрасте Екатерина вместе с семьей переехала в Пермь, где стала ходить в театральную студию и изучать французский. Окончив школу, девушка поступила в местный вуз. В студенчестве Шпица подрабатывала, танцуя в клубах. Позже артистка решила, что у нее есть певческий талант и отправилась покорять пятую «Фабрику звезд», но получила отказ, не спев и пары нот.

Тогда Шпица решила искать себя в другой сфере. Девушка познакомилась с фотографом Алексеем Васильевым, который приютил ее и дал возможность заработать, отправив на кастинг танцовщиц. Екатерина продолжала работать в клубах и изредка позировала для фотокаталогов нижнего белья.

Однако удача улыбнулась Екатерине, и она, в отличие от актеров, которые долго учатся и доказывают свое право на место в кинематографе, получила главную роль в картине без профильного образования. Правда, в фильме «Адам и превращения Евы», ей надо было сыграть саму себя – девушку из глубинки, которая приезжает в столицу, чтобы чего-то добиться.

«Никогда не забуду, как второй режиссёр картины после окончания съёмок спросила: «Катюша, а что ты будешь делать дальше? Тебе ведь надо пойти учиться, ты талантливая, но не гениальная». Мне тогда это не обидело, разве что немного задело — как любого амбициозного человека», - рассказывала актриса.

По словам актрисы, у нее не было ни денег, ни желания получать образования, но она надеялась, что прорвется. Новое знакомство, которое она получила в процессе съемок, помогло ей стать частью труппы Московского музыкального театра национального искусства. Сначала Шпица танцевала в массовке, а потом стала исполнять песни и там, по ее признанию, и научилась петь.

Фильмография актрисы тоже пополнялась: она появилась в сериале «След», фильме «Огни притона» и других. Каждая последующая роль становилась все более серьезной и приносила успех. В итоге карьера самоназванной актрисы развивалась.

Несмотря на второстепенную роль в картине «Поддубный», Шпица стала более узнаваемой актрисой. В 2015-16 годах об артистке заговорили еще активнее, так как она работала над такими фильмами, как «Молодая гвардия», «Экипаж» и другие. Работала Екатерина и с зарубежными режиссерами, однако сама она хотела чего-то большего и отмечала, что ходит «вокруг да около».

После участия в проекте «Крымский мост», где Шпица сыграла главную роль, она опасалась пересудов, но не усмотрела в сценарии, что «авторы не разрешают политических вопросов». Однако актрису не пускают на Украину, и она чувствует себя «чужаком».

«Эту ночь, когда меня развернули на паспортном контроле в Борисполе и отправили обратно в Москву через Минск, а я горько плакала, не забуду. Было ужасно грустно и больно… Вся эта ситуация конфликта между нашими странами ранит, мне это кажется сюрреалистической злой шуткой истории», - рассуждала Шпица.

Екатерина продолжает развивать карьеру в России и участвовала в таких проектах, как «Полярный», «Казанова», «День города» и других. Также актрису посчитали одной из самых сексуальных женщин. Согласно рейтингу мужского журнала, она заняла 29 место в этом списке. Артистка действительно весьма раскрепощенный человек и без труда может появиться на экране в откровенном виде.

Личная жизнь

Недавно стало известно, что в конце нулевых Шпица встречалась с Алексеем Паниным (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом рассказал сам релокант и отметил, что тогда была «бурная, веселая жизнь». Сама актриса не распространяется об этой связи, впрочем, гордиться тут нечем.

Однако мужем артистки стал каскадер Константин Адаев. Молодые люди жили вместе и не думали о свадьбе, но Екатерина забеременела. В итоге влюбленные сыграли свадьбу, Шпица продолжала работать даже в интересном положении, а после рождения сына Германа буквально сразу же продолжилп сниматься в кино. С ребенком помогла мама мужа, но иногда актриса приезжала на съемки вместе с малышом.

Брак с Адаевым распался, и через некоторое время Шпица стала выходить в свет в компании режиссера Марюса Вайсберга. Однако эти отношения не сложились, а сама актриса рассказывала, что у нее был мужчина, на которого она возложила слишком много надежд, но после расставания ей понадобилась помощь психоаналитика.

Вторым мужем Екатерины стал бизнесмен Руслан Панов. Вместе они уже давно, но зарегистрировали свои отношения только в 2021 году. Актриса отмечает, что очень любит своего мужа, а он смог распознать в актрисе ту самую буквально сразу же после знакомства.

Вместе с Павлом Деревянко Екатерина появилась в проекте «Он + Она». Снимался фильм именно в тот момент, когда начинались отношения Екатерины с будущим мужем, а премьера состоялась в текущем году. На премьеру Шпица пришла вместе с Русланом. По словам артистки, именно с Пановым она поняла, что такое любовь.

Шпица рассказала, что исполнилась ее мечта, и она снялась в психологическом триллере. В новом проекте Алексея Чумакова актрисе приходилось нырять в холодный водоем. Артистка показала фото в блоге в мокрой одежде и шокировала таким опытом поклонников.

Шпица на данный момент весьма востребована в России, но жалуется на то, что ей отказывают на пробах, а она хотела бы сниматься в кино как можно больше. По ее словам, причины, по которым ее не берут в проекты, разные: то она слишком молода, то невысокого роста, а то и вовсе слишком известная.

По словам Екатерины, в такие моменты она задумывается, зачем ей все это и почему на ней сразу не поставили крест, как на актрисе. Впрочем, возможно, что артистка преувеличивает и набивает себе цену. А как думаете вы?