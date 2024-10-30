Квентин Тарантино похвалил сиквел «Джокера»

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что ему «очень понравился» сиквел «Джокера», несмотря на коммерческий провал фильма. Его слова приводит издание The Guardian.

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По словам Тарантино, создатели фильма распорядились бюджетом так, как его использовал бы сам Джокер.

«И я просто достаточно нигилист, чтобы наслаждаться фильмом, который не совсем работает как фильм, и похож скорее на большой, гигантский бардак. И я не нашел это интеллектуальным упражнением. Я действительно увлекся этим», — описал свои впечатления режиссер.

До этого сообщалось, что предварительные сборы «Джокера 2» оказались в два раза меньше оригинальной части, что говорит о том, что фильм не окупится.

Первый «Джокер» заработал в мировом прокате $1,07 млрд при бюджете $65 млн, а на «Безумие на двоих» создатели потратили $200 млн.

Мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоялась 4 октября 2024 года. Режиссером сиквела стал Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты происходят в лечебнице Аркхем. Главные роли исполнили Леди Гага и Хоакин Феникс. В проекте также приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Ранее в Польше похожий на Джокера мужчина устроил пожар в своем доме.