Вышла финальная серия четвертого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Состоялась премьера последней серии четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

© Чемпионат.com

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Напомним, четвёртый сезон выступит прямым продолжением третьего. В нём расскажут, как главные герои отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела.