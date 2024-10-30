Третий сезон мультсериала «Что, если...?» стартует 22 декабря

Marvel Studios объявила, что третий сезон мультсериала «Что, если...?» стартует на Disney+ 22 декабря. Сколько эпизодов выйдет в этот день, в компании не отметили.

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Как ранее стало известно, третий сезон станет кульминацией всего шоу и поставит точку в важных вопросах, поднятых в прошлых сезонах.

«Что, если…?» — мультсериал, рассказывающий об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Схожий по стилю, но другой по сути, на Disney+ выйдет мультсериал «Marvel Зомби», показывающий мир, в котором некоторые известные герои и злодеи превратились в ходячих мертвецов. Он выйдет в 2025 году.