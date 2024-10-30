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Почти весь четвёртый сезон «Медведя» сняли, премьера — летом 2025 года

Во время недавнего посещения подкаста The Town исполнительный директор FX Джон Ландграф рассказал о четвёртом сезоне популярного сериала «Медведь». По словам Джона, съёмки сезона почти подошли к концу.

Почти весь четвертый сезон «Медведя» сняли
© Чемпионат.com

Ландграф отметил, что производство пока поставили на паузу, но его продолжат в феврале 2025 года. Сколько ещё требуется отснять, он не уточнил, при этом отметив, что почти весь материал для четвёртого сезона уже готов.

Как и говорилось раньше, четвёртый сезон хотят выпустить летом 2025 года.

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Медведь
Джон Ландграф