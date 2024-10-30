Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов и мультсериалов на 2025 год

Disney выпустила трейлер новинок среди сериалов Marvel Studios, которые выйдут в Disney+ уже в 2025 году. В ролике показали кадры из сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка по имени Рири Уильямс, отрывок из мультсериала про Человека-паука и другое.

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Так, премьера шоу про Рири Уильямс состоится 24 июня 2025 года, а мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» стартует 25 января 2025-го.

Когда выйдут шоу Marvel Studios в 2025 году