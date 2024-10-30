Весной выйдет комедия с Кологривым и Пореченковым «Беги»

Фото: весной выйдет комедия с Кологривым, Пореченковым и Спиваковским "Беги"
Онлайн-кинотеатр START публикует первые кадры из фильма "Беги" с Никитой Кологривым и Михаилом и Пореченковым в главных ролях.
По сюжету авантюрной комедии домушник Саша в исполнении Кологривого невольно становится свидетелем другого - гораздо более серьёзного - преступления. В результате за ним по пятам идет хладнокровный убийца Чернов, которого играет Пореченков.
В ролях также: Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина и Максим Костромыкин. Режиссёр - Роман Артемьев ("Кощей. Похититель невест").
Интересно, что действие укладывается в 24 часа. Обещаны "драки, перестрелки, погони в самых неожиданных местах и море чёрного юмора".
Прокат намечен на весну следующего года.