Елена Север раскрыла подробности о съемках фильма «Северный полюс»

Съемки фильма «Северный полюс» о Карибском кризисе проходили на берегу Финского залива, потому что проводить их на территории Северного полюса тяжело, в том числе по времени и деньгам. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала генеральный продюсер международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво», актриса и продюсер Елена Север.

По ее словам, для этого была построена специальная подводная лодка, которая полностью повторяет модель атомной К-3.

«Слава богу, нам повезло с погодой, и мы строились. Был построен совершеннейший макет К-3, один в один. Сейчас он стоит в Кронштадте. Мы его перевезли, он стоит рядом с настоящим. Водят туда экскурсии», — рассказала Север.

Она отметила, что в рамках подготовки к съемкам специалисты изучили сотни архивных документов, чтобы правдоподобно рассказать о событиях того периода.

Действия в фильме «Северный полюс» разворачиваются в 1960-х годах, когда первая советская атомная подлодка отправилась покорять Север.

Накануне сербский режиссер Эмир Кустурица назвал главное отличие голливудских фильмов от советских. По его словам, важно, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Он отметил, что «у них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет». Советское кино, на взгляд Кустурицы, было «очень сильным», и сейчас России стоит вернуться к своим корням.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «Миража» планирует снять фильм про группу.