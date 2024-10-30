«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом в России

«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом в прокате России в 2024 году. На это обратили внимание в «Бюллетене кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС.

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Так, французское произведение заработало в стране более 450 млн рублей. Лента обошла прошлого лидера — «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи — и продолжает стабильно удерживаться в российских чартах. После проката картину также можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, который участвовал в создании и продвижении фильма.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся сбежать из тюрьмы, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали. Премьера ленты в России состоялась 19 сентября.