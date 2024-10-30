Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" покажут в Польше. Кроме того, идут переговоры по продаже этого сериала в Китай, сообщила генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова.

© кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

"Надо сказать, что в тех странах, которые сегодня мы называем недружественными, наш контент по-прежнему тоже пользуется спросом. <...> Мы продали платформенные сериалы. В Польшу продали "Слово пацана". Для меня это было прям удивительно. "Слово пацана", надо сказать, пользуется вообще спросом. Во многих странах есть к нему интерес, в том числе и в Китае на самом деле. Посмотрим, пройдет ли он их цензурное ограничение. Но тоже идут переговоры по продаже "Слово пацана", - рассказала она на ежегодной конференции "Медиабизнес".

По словам Балановой, также ранее состоялась первая за много лет продажа контента НМГ в Японию. "Впервые за 7 лет мы продали 4 сериала. Мы продали Happy End, "The Телки" и еще 2 сериала", - добавила она.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (входит в НМГ) и Start 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года. Также сериал показали на телеканале НТВ.

Сериал создан кинокомпанией Toomuch Production и "НМГ студией" при поддержке АНО "Институт развития интернета".