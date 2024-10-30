Джейк Джилленхол не вернется во втором сезоне «Презумпции невиновности»

В июле компания Apple продлила сериал «Презумпция невиновности» — судебную драму с Джейком Джилленхолом, рассказывающую о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

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Как сообщает издание Deadline, герой Джилленхола не вернётся в продолжении. Вместо этого Apple готовит другую судебную историю, основанную на книге «Вскрытие убийства» Джо Мюррея. Она поступит в продажу весной 2026 года и расскажет историю прокурора Лейлы Рейнольдс, которой только что назначили первое дело об убийстве. По ходу сюжета раскрывается тёмные тайны прошлого не только подсудимого, но и самой девушки.

Первый сезон «Презумпции невиновности» был основан на бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, однако сюжет его произведения завершился с финалом сезона. В Apple и Warner Bros. не комментировали информацию журналистов.