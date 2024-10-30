Курским журналистам показали фильм Павла Астахова «Знамение»

Российский государственный деятель, телеведущий Павел Астахов снял фильм «Икона России: Святыни земли Курской». Киноленту он посвятил истории Коренной иконы «Знамение». О намерениях работать над кинолентой Астахов заявил год назад во время визита в Курскую область.

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Работая над фильмом, съёмочная группа преодолела весь большой путь святыни: Курск, русский Юг, Крым, Белград, США, куда её вывезли в 1919 году. С того времени Богородица через эту икону стала покровительницей всех русских, оказавшихся за рубежом.

30 октября в Доме журналиста блестящую киноработу смогли оценить представители средств массовой информации. Уже в ближайшее время фильм покажут в муниципальных кинотеатрах Курска, а потом кинопоказы состоятся и в районах области.

— В текущее непростое время не будет лишним вспомнить историю нашей главной святыни. Этот фильм показывает, что икона «Знамение» Курская Коренная уже не раз помогала курянам и всем русским людям на протяжении веков, — отметил руководитель дирекции проведения культурно-массовых мероприятий и кинопоказов Денис Лунин.

Первые кинопоказы состоятся уже в ближайшее время и будут посвящены Дню народного единства.