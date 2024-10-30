Фото: Ян Цапник и семья Костюшкиных в музыкальной комедии о Дагестане

Появились фото со съёмок авантюрной музыкальной комедии "Атель-Матель" с Яной Цапником и супругами Костюшкиными.

Сюжет строится вокруг истории о Саше Родионове, обнальщике из Москвы, который задолжал денег "авторитету" по кличке Пчеловод. Тот не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьёй бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Популярность "отеля" выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.

Съемки проходили в Дагестане и Москве, режиссёр Игорь Багатурия ("Порт", "Под неласковым небом", "Искренне ваша"). Отмечается, что он вдохновлялся фильмами Леонида Гайдая и Георгия Данелии о Кавказе.