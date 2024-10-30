«Лучший фильм Хью Гранта»: критики в восторге от хоррора «Еретик»

14 ноября в России состоится премьера фильма «Еретик». Триллер с Хью Грантом («Джентльмены») расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

© Чемпионат.com

Журналисты уже посмотрели фильм и опубликовали свои обзоры. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 93% критиков. В своих рецензиях они хвалят актёрскую игру Хью Гранта, атмосферу хоррор-триллера и сюжет, который рассказывает религиозную историю по-новому.

Что пишут критики о фильме «Еретик»