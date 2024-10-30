На 99-м году жизни умер актер из "Чисто английского убийства" Денис Грэм

Умер Денис Грэм, британский валлийский актер театра, кино и сериалов. Летом ему исполнилось 98 лет. Некролог появился у Actors and Writers.

Грэм родился в 1926-м в Уэльсе. Образование получил в Оксфорде. Стажировался в Королевской академии драматического искусства. На сцене и экране - с 1950-х.

Фильмография - порядка шести десятков пунктов: "Разрушители плотин", "Час тайны", "Дюнкерк" 1958-го, "Странствующий рыцарь", "Улица коронации", "Чисто английское убийство", "На Западном фронте без перемен" 1979-го, "Гав!"

Ранее сообщалось о смерти 99-летней британской актрисы Нади Кэттоуз - с Грэмом они работали на "Диксоне из Док Грин", классической криминальной драме, стартовавшей на ТВ в 1955-м и продержавшейся 22 сезона.