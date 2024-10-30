О туристических местах Омска сняли фильм

Популярные молодые блогеры рассказали о туристических локациях Омска в фильме о путешествиях по России. Узнаём о кадрах, которые в него не вошли, делимся подробностями со съёмок и слушаем, зачем нужен это проект.

В Омске и области побывала медиаэкспедиция команды VK Места, чтобы снять фильм об интересных местах нашего региона.

Для съёмок фильма про наши туристические локации в Омск приехали молодые блогеры Ваша Маруся и Кирилл Малышев. Сейчас о нашем городе россияне больше знают как об одном из промышленных центров Сибири. Задача команды состояла в том, чтобы показать его культурные и природные сокровища. Этот фильм предлагает взглянуть на регион с другой стороны.

Съёмки проходили при поддержке министерства культуры Омской области и Туристского информационного центра (ТИЦ). Как рассказала "Омск Здесь" руководитель ТИЦ Алина Горина, они занимались формированием концепции съёмок, сценария, отбирали локации, договаривались с точками, представленными в сюжете, искали спикеров, чтобы максимально точно попасть в потенциально интересную им аудиторию. На месте же они обеспечивали сопровождение группы и закрывали все организационные моменты.

Знакомство блогеров с Омской областью началось в Большеречье в музее-заповеднике "Старина Сибирская". Они познакомились с бытом, старинными ремёслами и обычаями сибирских деревень. Научились звонить в колокола и собирать огурцы с грядки.

В Омске сходили на модный показ Омской арт-резиденции, где были представлены работы дизайнера Дарьи Хитевой. Девушка создала коллекцию одежды на основе своих воспоминаний о летних каникулах у деревне у бабушки. Заглянули они и в "Беднотаун" художника Дамира Муратова. Он рассказал им, почему до сих пор живёт в Омске и где черпает вдохновение.

Блогеры примерили форму одного из промышленных предприятий региона. А потом переоделись в кольчуги и взяли в руки лук со стрелами, пока им в самом сердце исторического центра Омска, в музее - историческом парке "Омская крепость", рассказывали о "Служилых людях Сибири". Есть в фильме и современное многофункциональное арт-пространство "Проект М", расположенное на станции "Библиотека имени Пушкина". В одном из ресторанов Омска, расположенном на ул. Ленина, отведали блюда сибирской локальной кухни.

Природной красотой они поехали наслаждаться на озеро Ик, которое входит в число Больших Крутинских озёр, и в деревню Калачики Крутинского района. Путешественники ловили рыбу и варили уху сразу на берегу в котелке на костре.

Съёмки шли неделю, и под конец ребята отправились на тренировку одной из сильнейших команд Сибири по алтимат-фрисби FREEFLY Ultimate Frisbee и даже сами попробовали поиграть в этот интересный вид спорта.

Но, к сожалению, в фильм вошли не все места, которые посетили блогеры.

- Помимо тех локаций, что показаны в фильме, мы со съёмочной группой ещё посетили Берег Драверта, где был организован спуск в разломы земной коры. Но время фильма ограничено, поэтому нужно было выбирать, что именно оставить в кадре, - поделилась Алина Горина. - Мы очень рады, что получилось войти в этот проект и его успешно отработать. Путешествие по региону с Кириллом и Марусей оставило самые тёплые и классные воспоминания. А музей-заповедник "Старина Сибирская" безоговорочно влюбил в себя наших героев. Они обещали вернуться к нам зимой в Сибирские владения Деда Мороза. Посмотрим!

Своими эмоциями от поездки по нашему региону поделились со зрителями и блогеры.

- Для меня это необычно и ново. Начиная даже от построек от зданий, от домов… Они все такие разные. Где-то конструктивизм, где-то отдалённый Питер - всё так вперемешку и собирается в один прекрасный Омск, - отметила Маруся Климова.

Кирилл Малышев с ней согласился и добавил, что нужно "радоваться мелочам".

- Мы много поездили по Омской области, и я понял, насколько, там счастливые люди: они занимаются своим любимым делом, - добавил молодой человек.

Несмотря на то, что съёмки проходили в Омске и области со 2 по 8 августа, в открытом доступе фильм появился несколько дней назад.

- Взаимодействие с федеральными блогерами и лидерами общественного мнения среди молодёжи - важная часть комплексной популяризации туристского потенциала региона. Наш город всё чаще позиционируется как точка притяжения молодёжи. Нам было важно показать, что познакомиться с историей и этнокультурным наследием региона можно и через призму современных активностей, которые будут искренне интересны молодым ребятам, - отметила Алина Горина. - Этот проект - отличный проводник в широкую аудиторию, которая нам потенциально интересна в качестве въездного туризма. <…> Надеемся, что такие яркие, добрые фильмы помогают формировать гостеприимный облик нашей Омской области.

Отметим, что в проекте будет представлен не только Омск, но и другие субъекты России. До конца 2024 году команда VK Места планирует выпустить 70 видеороликов о регионах нашей страны.