Съемки фильма о появлении казаков на Урале завершились

Съемки короткометражного фильма "Арамильская слобода - мать уральских городов", посвященного появлению казакам на Урале, завершились. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

"Завершены съемки короткометражного фильма "Арамильская слобода - мать уральских городов". В картине покажут, как на Урале появились казаки и как рождалась Арамильская слобода, давшая начало таким городам, как Первоуральск, Березовский, Сысерть и Екатеринбург. Фильм будет представлять собой ленту с анимационными вставками и графикой, что позволит найти отклик у молодежи, предпочитающей современные форматы кино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сюжет рассказывает о встрече двух мальчиков: один из современного мира, другой - жил в Арамильской слободе столетия назад. Они совершают увлекательное путешествие по казачьему поселению и рассказывают друг другу о своих мирах.

"Алексей - любознательный, активный и смелый ребенок нынешнего поколения, но порой слишком полагающийся на современные технологии и часто не понимающий, как устроены вещи прошлого. Мальчик-казак из прошлого Василий - ответственный и трудолюбивый, он рос защитником и с детства получал знания, необходимые для доброго служения Богу, Отчизне и семье", - говорится в сообщении.

Фильм построен на параллелях между прошлым и настоящим. Так, современному герою Алексею предстоит научиться воспринимать мир по-другому, понять ценность истории, традиций и культуры своего народа.

Показы фильма пройдут осенью 2024 года в Этнографическом музее истории и культуры казачества "Арамильская слобода", а также в Екатеринбурге. Увидеть фильм также можно будет онлайн на платформе Rutube.

Проект реализуется Хуторским казачьим обществом "Арамильская слобода" Екатеринбургского отдельского казачьего общества "Исетская линия" Пятый отдел Оренбургского казачьего войска благодаря поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.