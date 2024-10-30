Билли Зейн в роли Брандо — на первом кадре фильма «Вальсируя с Брандо»

Журналисты издания Variety поделились первым кадром из фильма «Вальсируя с Брандо». На нём изображён Билли Зейн («Байки из склепа: Демон ночи» и «Титаник») в роли легендарного актёра Марлона Брандо.

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Фильм расскажет о периоде жизни артиста, когда он снимался в «Крёстном отце» и «Последнем танго в Париже». В это же время актёр планирует сделать первый в мире экологический курорт на небольшом необитаемом острове неподалёку от Таити. Для этой цели он нанимает калифорнийского архитектора Бернарда Джаджа.

Премьера фильма «Вальсируя с Брандо» состоится в конце ноября на кинофестивале в Торонто. Напомним, само мероприятие пройдёт с 22 по 30 ноября.