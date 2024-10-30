«Хоккейные папы» получили Гран-при фестиваля спортивного кино

Торжественная церемония закрытия 22-го Международного фестиваля спортивного кино состоялась 29 октября 2024 года в кинотеатре «Художественный». Среди гостей вечера были звезды спорта, кино и телевидения — Ирина Роднина, Наталья Бондарчук, Александр Тихонов, Игорь Швецов, Мария Киселева, Анастасия Гребенкина, Станислав Румянцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Светлана Журова, Рима Баталова и др.

© кадр из фильма «Хоккейные папы»

Ведущие церемонии Алла Шишкина и Гиви Твалтвадзе рассказали, что это единственный в России фестиваль, посвященный жанру спортивного кино. В этом году в конкурсных показах было продемонстрировано более 50 картин из 7 стран.

Гран-при получил художественный фильм «Хоккейные папы» режиссёра Андрея Булатова. Это семейное кино с Михаилом Пореченковым, Юрием Чурсиным, Аней Чиповской, Алексеем Бардуковым рассказывает историю о том, как хоккейный тренер пытается спасти от сноса ледовый дворец для детей. Приз вручала Ирина Роднина и председатель жюри Наталья Бондарчук.

Специальный приз жюри достался художественному фильму «Боксер» режиссера Акана Сатаева из Казахстана. В центре истории — спортивная биография многократного чемпиона по боксу Серика Сапиева. Приз вручил член жюри Александр Тихонов. Он пожелал фестивалю дальнейшего развития и проведения следующей церемонии закрытия на стадионе «Лужники».

Лучшим режиссером был признан Андрей Богатырев. В остросюжетной спортивной исторической драме «Легенда о самбо» рассказывается о зарождении советского самбо, у истоков которого стояли два легендарных бойца и тренера – Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Награду вручили режиссёр, журналист, и телеведущая, Дарья Червоненко и член жюри фестиваля, деятель культуры Республики Казахстан Ерлан Акчалов.

В номинации «Лучшая операторская работа» победу одержал документальный фильм продюсера Валдиса Пельша и режиссера Кристины Козловой «Ген Высоты 2. Гора всех гор». Авторы фильма следуют за участниками самой многочисленной экспедиции под руководством знаменитого российского альпиниста Александра Абрамова, который совершил более 160 восхождений разной сложности и 12 раз был на вершине Эвереста, но никогда ранее не поднимался на К2.

Лучшим документальным фильмом признали «The Blue Lions» из Хорватия режиссера Томислава Заи. Фильм рассказывает об историческом сезоне для Футбольного Клуба "ТСК", занимает 2-е место в сербской Суперлиге. Приз вручили член жюри, режиссер из Сербия Огнен Янкович и продюсер Международного кинофестиваля спортивного кино Юлия Пахомова-Горшкова.

Режиссер Марина Сафронова стала обладательницей награды за лучший короткометражный художественный фильм. Картина «Право на атаку» рассказывает о пятнадцатилетней Сашке, боевой фехтовальщице, предстоит вступить в олимпийскую сборную. Награду вручили член жюри кинофестиваля Игорь Швецов и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Лучшим короткометражным документальным фильмом признали картину «Камчадалка» режиссера Дмитрия Миляева про олимпийскую чемпионку в эстафете по лыжам Веронику Степанову, которая родилась и сделала первые шаги в спорте на Камчатке.

Особого упоминания удостоился номинация фильм режиссера Виталия Минорского «Под двумя небесами» про синхронное плавание, который победил в номинации «Олимпийские ценности». Директор фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев отметил связь кино и спорта. Приз получила олимпийская чемпионка Мария Киселева, идейный вдохновитель картины вместе с режиссером.

Футбольный вратарь Ринат Дасаев вручил приз за лучший анимационный фильм режисссеру Владиславу Жерикову за серию про каратэ «Команда Матч».

Сериал «Непридуманные истории» режиссера Анны Серовой получил приз в номинации «Лучший сериал». Документальный фильм рассказывает истории троих спортсменов из Иркутской области, которые ищут свой собственный путь в спорте и стремятся к победе, несмотря на проблемы со здоровьем.

В номинации «Сильные духом» первый приз получил документальный фильм режиссера Лилии Дмитрик «Чувствуй» о судьбе слепого жеребенка из Тверсокй области в большом спорте.

Номинация «Лучший герой» досталась фильму «Обгоняя ветер» режиссера Станислав Шуберт о зимних парусных гонках на льду, которым занимаются дети и подростки из парусной школы города Бердска Новосибирской области.

Лучшим художественным фильмом фестиваля стала картина «Федя. Народный футболист» режиссёра Николая Акелькина. Фильм рассказывает о легендарном полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове. По окончании торжественной церемонии закрытия эта картина была показана для гостей фестиваля. Вместе со всеми картину смотрела дочь Федора - Анастасия Черенкова и одноклубники: заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев, мастера спорта международного класса СССР, президента академии «Спартака» им. Черенкова Сергей Родионов, мастера спорта международного класса СССР Сергей Шавло, олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Бородюк, арбитр ФИФА Алексей Николаев.

Президент Международного фестиваля спортивного кино Ирина Роднина призвала авторов фильмов, не получивших призов, не расстраиваться:

- В программе все фильмы – лучшие. И я горжусь нашими режиссерами и операторами, которые дают вторую жизнь победам наших спортсменов.

Продюсер Юлия Пахомова-Горшкова выразила благодарности спонсорам и партнёрам, после чего было объявлено, что 22-й Фестиваль спортивного кино закрыт.