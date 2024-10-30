Все о фильме «Волшебник Изумрудного города»

Авторы фэнтезийного семейного фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» представили новый трейлер картины. Каков сюжет этого кино и актерский состав, когда состоится премьера?

© кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

О чем фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Фильм режиссера Игоря Волошина («Повелитель ветра», «Физрук») основан на одноименной повести российского драматурга Александра Волкова, написанной в 1939 году. В повести рассказывается о девочке Элли из Канзаса, которая живет с родителями в небольшом фургоне, снятом с колес. Однажды на городок Элли налетает страшный ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой: он подхватывает фургончик и переносит Элли вместе с ее псом Тотошкой в сказочную страну Жевунов. Там девочка узнает, что вернуть в Канзас ее может только могущественный волшебник Гудвин, который правит Изумрудным городом, куда можно попасть по дороге из желтого кирпича. По пути Элли предстоит встретить новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва — и помочь им исполнить их заветные мечты.

Сам Игорь Волошин отмечал, что картина будет не экранизацией повести Александра Волкова, а ее вольной интерпретацией. Он пояснил, что перенес действие в современность, так как «время первоисточника прошло» и уже не будет интересовать зрителей.

Например, в одном из кадров трейлера можно увидеть, что девочка Элли спорит с родителями из-за смартфона.

Актерский состав фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», премьера

В роли Элли — юная актриса Екатерина Червова. Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита») сыграл роль Дровосека, колдунью Бастинду — Светлана Ходченкова («Благословите женщину»), волшебницу Гингему — Василина Маковцева («Повелитель ветра»), Урфина Джюса — Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор»). Трусливого Льва создали полностью с помощью компьютерной графики (но за его голос, мимику и характер отвечал актер дубляжа Артур Ваха).

«„Волшебник Изумрудного города“ для меня очень важная книга детства, а фильм „Волшебник страны Оз“ с Джуди Гарленд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью», — отмечала Светлана Ходченкова, говоря об участии в фильме.

Премьера картины намечена на 1 января 2025 года. Согласно сайту «Кинопоиск», выход фильма в кинотеатрах ожидают 151,6 тысячи зрителей.

«В этот Новый год мы подарим зрителям всех возрастов по-настоящему масштабное приключение вместе с любимыми героями. Их путешествие по дороге из желтого кирпича, которая давно стала символом чудес, начнется совсем скоро», — рассказал продюсер картины Вадим Верещагин.

Весной 2024 года стало известно, что фильм получит продолжение. Вторая часть будет называться «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма». Сюжет картины расскажет о новых приключениях Элли и ее друзей — на этот раз в Фиолетовой стране.