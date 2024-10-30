Ян Цапник встретит чету Костюшкиных в новой комедии «Атель-Матель»

Съемки авантюрной музыкальной комедии «Атель-Матель» прошли в Дагестане и Москве. Полнометражный фильм от создателей картины «Тёща» выйдет на экраны в 2025 году.

- Вдохновляясь фильмами Леонида Гайдая, Георгия Данелии и других великих кинематографистов, мы создаём наш уютный, дружелюбный, немного сказочный Кавказ. Он полон ярких сочных красок и населен забавными, эксцентричными персонажами, узнаваемыми, и в то же время парадоксальными, — рассказывает режиссёр проекта Игорь Багатурия.

В актёрский состав вошли Ян Цапник, Анастасия Панина, Кирилл Митрофанов, Стас Костюшкин, Юлия Костюшкина, Торнике Квитатиани, Александр Туров и др.

Сюжет ленты строится вокруг истории о Саше Родионове, пронырливом обнальщике из Москвы, который задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьёй бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.