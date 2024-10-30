Комедию «Мое любимое привидение» покажет Kion

Премьера семейной комедии «Мое любимое привидение» Анарио Мамедова состоится 31 октября 2024 года в онлайн-кинотеатре Kion. В главных ролях - Виталия Корниенко, Ян Цапник, Фёдор Федотов и Дарья Петриченко.

© кадр из фильма «Мое любимое привидение»

Даша приехала из Нижнего Новгорода покорять Москву: она хочет стать актрисой, пробует поступить на актерский факультет, но ее не берут — слишком «блеклая». За девушкой увязалась ее младшая сестра Ника, которую не получится отослать обратно домой — Даша соврала родителям, что отправится отдыхать на море, а на деле уехала в столицу. Поиски жилья на месяц привели сестер к Павлу, который готов сдать дешево большую, но старую и замусоренную квартиру в центре Москвы. Девочки, конечно же, соглашаются на сделку, не зная, что будут ночевать вместе с призраком.

В первый же день маленькая Ника знакомится с духом племянника Павла Митей, поэтом и драматургом, который еще совсем недавно жил в квартире. Оказывается, что мужчина не умер: он сильно отравился и впал в кому. Ника видит призрак Мити, потому что писатель не успел закончить свою пьесу, его душа тянется к печатной машинке. Для того чтобы помочь новому другу, Ника отправляется в путешествие по Москве.