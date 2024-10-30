В рамках форума «Ростки» в Казани пройдут дни китайского кино

Порядка 30 культурных событий пройдет в рамках II Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который состоится в Казани с 13 по 15 ноября. Среди них дни китайского кино, традиционные чайные церемонии, спортивные турниры, сообщают организаторы форума.

"Для гостей, участников и экспертов второго Международного российско-китайского ворума "Ростки" подготовлена насыщенная культурная программа. В рамках форума запланировано проведение различных мероприятий, дни китайского кино, чайные церемонии, теннисный турнир, хоккейный матч, интерактивные спектакли и международные экспозиции", - говорится в сообщении.

Также будут организованы экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и экскурсии в формате презентаций промышленного российского и китайского потенциала. В частности, участников ждет обзорная экскурсия по Казани, на остров-град Свияжск.

"Одно из ярких событий форума - грандиозный концерт молодых исполнителей "Желтый аист", который обещает стать незабываемым музыкальным путешествием. Здесь традиционные мелодии сольются с современными ритмами, создавая уникальную звуковую картину, объединяющую две музыкальные культуры - России и Китая", - говорится в сообщении. Планируется, что на сцене фестиваля выступят музыканты из Китая.

Организаторы отметили, что в период форума пройдут традиционные чайные церемонии и дни китайского кино. А также шахматный турнир, командный турнир по настольному теннису "Вечерняя Лига", турнир по одной из самых древних настольных игр Вэйци (Го), хоккейный матч между клубами "Ак Барс" и "Куньлунь Ред Стар" (КНР).

Первый международный форум "Россия - Китай" прошел в сентябре 2023 года. В форуме приняли участие более 7 тыс. участников из 25 стран и 58 регионов России. Между Россией и Китаем было подписано 21 соглашение. В 2024 году запланировано более 50 деловых сессий, охватывающих широкий спектр тем: от промышленности и инфраструктуры до образования и культуры.