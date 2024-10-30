Вышел трейлер третьего сезона «Против всех»

Трейлер и дату премьеры третьего сезона комедийного сериала «Против всех» обнародовал 30 октября 2024 года онлайн-кинотеатр Start. К своим ролям вернулись Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Александра Ребенок, Тимофей Елецкий, Василина Юсковец, а нового антагониста сыграл Никита Тарасов. Режиссерское кресло вновь занял Алексей Татаренко.

© кадр из сериала «Против всех»

В новых сериях дед Захар (Добрынин) продолжит борьбу за родовое гнездо, а в его доме произойдет неожиданное пополнение — в семью вернулся «блудный сын» Михаил (Лавыгин). Стремясь завоевать расположение родных, он устраивает совместную поездку в столицу, а также восстанавливает дом деда Захара. Но место вновь оказывает неудачным: рядом с ЖК «Смоленская Бавария» начинается строительство кольцевой дороги, которая должна пройти прямо через участок семейства Занозиных.

Сергей Лавыгин, сыгравший уже третьего по счету брата-близнеца, поделился опытом вживания в образы трех персонажей:

- Играть одновременно трех персонажей в одном проекте примерно в три раза трудней, чем одного. Но «растроения» личности, к счастью, не произошло. Однако это не первый подобный опыт для меня, я регулярно играю всех персонажей, когда читаю дочке сказку. А если серьёзно, снимать одного исполнителя в ролях трех братьев-близнецов — довольно кропотливая работа для всех участников съемочного процесса.

- У моего героя говорящее имя Переплут, - рассказал Никита Тарасов. - Что с древнерусского означает «бог дорог». Переплут – интеллектуал и стратег, который воспринимает противостояние с семьей, как азартный поединок, а его моральные устои вызывают большую настороженность. Конфликт семьи Занозиных и Переплута принесет много неожиданных поворотов сюжета и заставит зрителей задуматься над противостоянием семейных ценностей и разрушительной силы зла.

Премьера первых двух серий третьего сезона «Против всех» состоится на Start 15 ноября, а затем ожидается телепремьера на СТС.