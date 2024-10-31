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Съёмки «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы пройдут в Краснодарском крае в 2025 году

По данным издания «Российская газета», cъёмки фильма по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» Эмира Кустурицы пройдут в Краснодарском крае летом 2025 года.

Съемки «Преступления и наказания» Кустурицы пройдут в России в 2025 году
© Чемпионат.com

Постановщик пошутил, отметив, что картина сама по себе будет чёрной комедией о том, как он не снял её.

И это будет чёрная комедия. О том, как я не снял «Преступление и наказание».

Автор таких картин, как «Папа в командировке», «Андерграунд», «Чёрная кошка, белый кот» и «Марадона», планирует снять сразу три фильма на русском языке — экранизация произведений Достоевского станет первым из них. После этого Кустурица собирается снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр», о чём уже успел пообщаться с писателем.

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