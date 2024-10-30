Брайан Крэнстон и Лили Гладстоун сыграют в триллере «Одинокий волк»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») и Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны») сыграют главные роли в триллере «Одинокий волк». Режиссёром грядущей картины выступит Марк Пеллингтон.

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Сюжет будет основан на оригинальном сценарии Тома Чилкоута. Лента расскажет о проблемном ветеране, борющемся с зависимостью, которого впоследствии вербует подрядчик для тайного правительственного заговора. Героиня должна использовать все свои навыки, чтобы перехитрить теневых агентов и защитить будущее сына.

Исполнительными продюсерами выступят Шон Краевски, Ронни Эксли, Лоуренс Миникон и Джереми Росс. Сроки и дата премьеры «Одинокиого волка» пока не раскрываются.