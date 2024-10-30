Вышел первый трейлер сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли

Netflix опубликовал первый трейлер шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории и несколько кровавых эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу расскажет о спецагенте Хелен Уэбб, которая в течение 10 лет работает под прикрытием и расследует масштабный заговор. Также в актёрский состав вошли Сара Ланкашир, Бен Уишоу, Эндрю Кодзи, Эндрю Бьюкен, Омари Дуглас, Кэтрин Хантер, Сэм Троутон, Элла Лили Хайланд и другие.

Сериал «Чёрные голуби» стартует 5 декабря в стриминговом сервисе Netflix. Проект уже продлили на второй сезон.