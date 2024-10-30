Джон Красински сыграет в фильме «Джек Райан» — продолжении сериала от Amazon

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon выпустит фильм по сериалу «Джек Райан». Грядущий боевик выступит продолжением оригинального шоу. Главную роль в ленте исполнит Джон Красински.

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Ко всему прочему, вместе с Красински в картине к своим ролям вернутся Уэнделл Пирс и Майкл Келли. Режиссёром полнометражного фильма выступит Эндрю Бернштейн, который был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона сериала.

Сериал рассказывает об агенте ЦРУ Джеке Райане, который натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Герой включается в смертельную игру кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов.

Сроки и дата премьеры фильма «Джека Райан» пока не раскрываются.