Критики отлично приняли сказку «Злая»

Первые критики уже успели посмотреть и составить первое мнение о сказочной ленте «Злая» с Арианой Гранде в главной роли. История фильма покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

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Рецензенты приняли картину отлично. Критики хвалят фильм за потрясающую актёрскую игру Арианы Гранде и ошеломляющую атмосферу.

Что пишут первые рецензенты о фильме «Злая»:

Я был настроен пессимистично, когда шёл на сеанс, но… «Злая» — шедевр. Ариана Гранде заставляет Глинду буквально сверкать: она наполняет каждый момент энтузиазмом и юмором. Это стоило 20 лет ожидания.

«Злая» — это всё, чем должно быть кино. Мастерство и актёрская игра оказались на высшем уровне. Это абсолютный шедевр.

Ариана Гранде была рождена для роли Глинды. Она идеально подходит и показывает захватывающее зрелище на экране. Стоит отметить и божественный вокал Синтии Эриво… Очень интересно увидеть, что авторы покажут во второй части.

«Злая» бросила вызов моим ожиданиям! Синтия Эриво и Ариана Гранде просто ошеломительны в этом эпическом музыкальном путешествии.

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится 28 ноября, а второй — 26 ноября 2025 года.