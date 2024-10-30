Вышел трейлер мультфильма «Завороженные»

Трейлер анимационного фильма «Spellbound» (что можно перевести как «Заколдованные») обнародовал 29 октября 2024 года Netflix. Главная героиня истории – принцесса Эллиан из сказочной страны Ламбрии, чьи родители - король и королева - в результате загадочного заклятия превратились двух монстров. Хотя девочка любит их и такими, она узнает, что, если в ближайшее время не снять чары, мама и папа навсегда останутся монстрами, к тому же заклятие может угрожать всему королевству. Тогда она решает вместе с родителями и любимым питомцем (фиолетовым хомячком Финком) отправиться в опасное путешествие, чтобы расколдовать их.

© кадр из мультфильма «Завороженные»

Главных героев мультфильма озвучили Рэйчел Зеглер, Джон Литгоу, Дженифер Льюис, Натан Лейн, Титус Берджесс, Хавьер Бардем, Николь Кидман и др. Режиссером стала Вики Дженсон («Шрэк», «Подводная братва»), музыку и песни написали обладатель восьми «Оскаров» Алан Менкен («Красавица и чудовище», «Русалочка», «Аладдин») и Гленн Слейтер («Рапунцель»). Сценарий написала Лорен Хайнек и Элизабет Мартин («Мулан»), а также Джулия Миранда («Удача»). Производством занималась студия Skydance Animation.

Премьера «Spellbound» состоится на Netflix 22 ноября.