Финальные эпизоды сериала «Плевако» с Безруковым выйдут в День Конституции

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера исторического детектива "Плевако", созданного киностудией "РОК" при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER, телеканала НТВ и Института развития интернета. Напомним, что дата выхода сериала на платформе назначена на 7 ноября.

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Премьеру посетила творческая группа "Плевако": режиссер Анна Матисон, актеры Сергей Безруков, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Павел Ворожцов, Николай Шрайбер, Олег Савцов, Виталий Коваленко, Алексей Варущенко, Ольга Лапшина, Лукерья Ильяшенко и другие члены команды.

Презентация вечера была подчеркнута декором, который создал атмосферу конца XIX века. Гостям были предложены фотозоны, стилизованные под эпоху империи, где они могли сделать памятные снимки и погрузиться в мир, в котором жил и работал господин Плевако. Съемочная группа сериала - больше тысячи человек. На сцену вышли не все, но также внушительное количество создателей. В зале же среди публики было много юристов. Об этом сказал со сцены консультант сериала, знаменитый адвокат Генри Резник.

Алексей Учитель, основатель киностудии "РОК", народный артист РФ, генеральный продюсер сериала, признался залу:

"Я сегодня в необычной для себя роли дебютанта: это первый сериал киностудии "РОК" - и сразу масштабный и сложный в воплощении исторический проект. Сегодня состоится наша премьера, и я надеюсь, что вы по достоинству оцените колоссальный труд всей команды. И еще очень надеюсь, что поскольку мы рассказываем о замечательном адвокате Федоре Плевако, нам самим в этот раз не придется защищаться в суде".

Сергей Безруков, сопродюсер, исполнитель главной роли был встречен бурными аплодисментами.

"Пару слов в качестве защиты своей роли, как адвокат роли адвоката. Я сыграл Николая Фёдоровича. Это я обращаюсь к самым ревнивым критикам, которые попытаются увидеть во мне Плевако. Конкретного сходства искать не надо. Я сыграл Николая Фёдоровича, прототипом которого, конечно, стал Фёдор Никифорович Плевако. Но это дало возможность нам, художникам, осуществить тот самый полёт фантазии, который необходим для художественного произведения, в противном случае это было бы документальное кино. Документальное кино про Фёдора Никифоровича вы уже видели, а это художественный многосерийный фильм. И тем не менее, он основан на реальных событиях", - сказал Безруков.

Давид Кочаров, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER объявил, что финальные серии будут показаны 12 декабря - в День Конституции Российской Федерации. В связи с этим обратим внимание на то, что слоган сериала "Каждый имеет право на защиту" звучит как строка из Конституции.