Вышел трейлер сериала «Сенна»

Трейлер и дату премьеры сериала «Сенна» (Senna) обнародовал 29 октября 2024 года Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что 6-сериный телефильм расскажет историю короткой, но яркой жизни легендарного гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны. В ролике можно увидеть нарезку кадров от детства, через полную побед карьеру и до трагической гибели спортсмена в возрасте 34 лет.

© кадр из сериала «Сенна»

Главную роль в сериале исполнил Габриэль Леоне, а также снялись Кая Скоделарио, Алиса Вегманн, Камила Мардила, Кристиан Малейрос, Габриэль Лушард, Уго Бонемер, Джулия Фоти, Марко Рикка, Николас Крус, Родриго Велозуи, Сусана Рибейру, Мэтт Мелла, Арно Виар, Патрик Кеннеди, Джо Херст и др.

Премьера «Сенны» состоится на Netflix 29 ноября.