Энсел Элгорт исполнит главную роль в фильме «Быстрее, чем лошади»

Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Щегол») исполнит главную роль в фильме «Быстрее, чем лошади» (Faster Than Horses) режиссера Джеймса Эрскина, более всего известного своим документальными проектами (в основном, о спорте), а также работой над сериалами «Робин Гуд» и «Улица Ватерлоо».

Сюжет триллера вдохновлен реальной историей и основан на одноименной статье Хэмптона Сайдси, где рассказывается о бывшем олимпийском чемпионе по бегу, который пытается вернуться к славе в самом сложном в мире забеге Marathon des Sables - серии марафонов через пустыню Сахара.

- Когда разрушительная песчаная буря поглощает гонку, он оказывается потерянным в пустыне Сахара в 10-дневной битве не за победу, а за выживание, - сообщается в синопсисе.

Как сообщает Variety, сценарий совместно с Эрскином написали Майкл и Крис Малы («Астрал»), а одним из продюсеров фильма выступит известный путешественник, эксперт по выживанию и телеведущий Беар Гриллс. Он заявил, что «знает эту историю много лет и очень рад стать частью команды, воплощающей ее в жизнь».

Это будет первый кинопроект Энсела после того, как сериал «Полиция Токио», где он сыграл главную роль, был закрыт по окончании второго сезона на видеосервисе Max.