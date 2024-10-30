Лучшие фильмы про ученых, изменивших мир: топ-10 картин

Весной 2024 года фильм «Оппенгеймер» стал главным триумфатором премии «Оскар» — лента Кристофера Нолана получила сразу семь статуэток. Картина о создавшем атомную бомбу Роберте Оппенгеймере стала настоящим феноменом, ее даже называли самым масштабным блокбастером года. «Лента.ру» вспоминает, какие еще фильмы о выдающихся ученых стоит посмотреть, и публикует топ-10 картин о светилах мировой науки и их открытиях.

Год выхода: 2001

Оригинальное название: A Beautiful Mind

Жанр: биографическая драма, мелодрама

Режиссер: Рон Ховард

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер

Область науки: математика

Картина принесла создателям четыре «Оскара» и четыре «Золотых глобуса». История математического гения, который постепенно теряет все, что ему дорого.

Отучившись в Принстоне, блестящий ученый Джон Форбс Нэш-младший (Рассел Кроу) начинает карьеру преподавателя. Между ним и студенткой Алисией (Дженнифер Коннелли) завязывается роман, который вскоре приводит к свадьбе.

Жизнь молодого гения меняется, когда за помощью к нему обращается ЦРУ. Нэш внезапно понимает, что его разум может его подвести, а мир вокруг внезапно начинает рассыпаться.

«Эйнштейн и Эддингтон»

Год выхода: 2008

Оригинальное название: Einstein and Eddington

Жанр: биографическая драма, исторический

Режиссер: Филип Мартин

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Дэвид Теннант, Энди Серкис, Люси Коху, Джим Бродбент

Область науки: астрономия и физика

Два гениальных ума объединяют усилия ради науки, а на фоне идет Первая мировая война.

1914 год. Немецкий физик Альберт Эйнштейн (Энди Серкис) еще не стал общепризнанным гением, но его работы уже восторгают научное сообщество. Британский астроном Артур Эддингтон (Дэвид Теннант) уверен — теории Эйнштейна могут полностью изменить привычную картину мира.

Эддингтон и Эйнштейн вступают в переписку, хотя общение немца и британца накануне войны может поставить их под удар. Астроном понимает, что теорию гениального физика можно подтвердить — для этого необходимо понаблюдать за солнечным затмением в Африке.

Год выхода: 2010

Оригинальное название: Temple Grandin

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Мик Джексон

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Дэвид Стрэтэйрн, Джулия Ормонд

Область науки: животноводство

Женщина с аутизмом модернизирует сельскохозяйственную систему США. Удивительно точное перевоплощение Клэр Дэйнс принесло актрисе «Эмми» и «Золотой Глобус».

Аутистка Тэмпл Грандин (Клэр Дэйнс) почти не обращает внимания на нападки окружающих. Ее больше интересует домашний скот — Тэмпл уверена, что всем живым существам нужна забота и ласка.

Постепенно Тэмпл становится видным ученым. Она учит Америку гуманному обращению со скотом, а параллельно с этим находит свое место в жизни. В итоге ее стремление помочь животным приводит к модернизации всего сельского хозяйства в стране.

«Челленджер»

Год выхода: 2013

Оригинальное название: The Challenger

Жанр: исторический, драма

Режиссер: Джеймс Хоуз

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Уильям Херт, Брюс Гринвуд, Джоэнн Уэлли, Ив Бэст

Область науки: физика и космонавтика

Знаменитый ученый расследует крушение американского космического корабля. В основе сюжета — реальная трагедия.

28 января 1986 года. Шаттл «Челленджер» взорвался во время взлета — кошмарная трагедия унесла жизни семи членов экипажа. Для расследования произошедшего НАСА приглашает физика Ричарда Фейнмана (Уильям Херт). Докопаться до истинной причины аварии мешает максимальная секретность данных, но независимый исследователь готов на все ради правды.

Кстати, в основу фильма легла книга «Какое тебе дело до того, что думают другие?» — ее написал тот самый Ричард Фейнман.

Трогательная история о юности Стивена Хокинга. Романтики здесь гораздо больше, чем науки. Фильм снят по мемуарам жены ученого Джейн Хокинг. В роли блистательного физика — Эдди Редмэйн.

Студент-астрофизик Стивен Хокинг (Эдди Редмэйн) знакомится с Джейн Уайлд (Фелисити Джонс), которая мечтает о карьере искусствоведа. Молодые люди быстро начинают встречаться и строить планы на будущее: все вокруг уверены, что у Хокинга оно будет большим.

Яркая студенческая жизнь ученого прекращается, когда Хокингу ставят страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Через пару лет он утратит способность двигаться и говорить — а может, и вовсе лишится жизни.

О студенчестве Стивена Хокинга рассказывает и фильм «Хокинг». В нем молодого астрофизика играет Бенедикт Камбербэтч

«Игра в имитацию»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: The Imitation Game

Жанр: биографическая драма, исторический

Режиссер: Мортен Тильдум

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд и другие

Область науки: криптография

Британский математик создает дешифратор, который переломит ход Второй мировой войны и определит развитие компьютерных технологий на столетие вперед. Блистательная актерская работа Бенедикта Камбербэтча.

1939 год, Великобритания вступила во Вторую мировую войну. Правительство приглашает группу ученых, чтобы решить задачу государственной важности. Они должны взломать «Энигму» — шифровальное устройство, с помощью которого коммуницируют нацисты.

Во главе группы — талантливый криптограф Алан Тьюринг (Бенедикт Камбербетч). Он быстро понимает, что для взлома «Энигмы» человеческих возможностей недостаточно.

Год выхода: 2015

Оригинальное название: The Man Who Knew Infinity

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Мэтт Браун

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Джереми Айронс, Дев Патель, Девика Бисе, Тоби Джонс

Область науки: математика

Индийский математик без образования пытается попасть в Кембридж. Вольный пересказ жизненного пути Сринивасы Рамануджана — юного гения, который стал профессором в 27 лет.

Начало XX века. Сриниваса Рамануджан (Дев Патель) живет в городе Мадрас на юге Индии и работает кем придется. У него практически нет денег на существование, зато есть математический талант. Коллеги Сринивасы быстро понимают, что юноша может всерьез заняться наукой и советуют ему получить высшее образование.

Религиозный и наивный Рамануджан отправляется в погоню за мечтой. Когда письмо с его расчетами попадает в руки британского профессора Харди (Джереми Айронс), мечта начинает воплощаться в жизнь.

Год выхода: 2016

Оригинальное название: Hidden Figures

Жанр: биографическая драма, исторический

Режиссер: Тед Мелфи

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер, Кирстен Данст

Область науки: математика и космонавтика

Три талантливые афроамериканки помогают НАСА отправить астронавтов в космос. Фильм основан на реальных событиях.

1961 год, полет Юрия Гагарина уже состоялся. Соединенные Штаты стараются сократить возникший разрыв в космической гонке — им необходимо срочно отправить в космос американского астронавта. Для помощи с расчетами НАСА приглашает темнокожих женщин-математиков Кэтрин (Тараджи П. Хенсон), Мэри (Октавия Спенсер) и Дороти (Жанель Монэ).

Главные героини готовы приложить все усилия, чтобы полет состоялся. Однако коллег из НАСА таланты новых сотрудниц мало волнуют — их цвет кожи и пол куда важнее.

«Опасный элемент»

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Radioactive

Жанр: биографическая драма, мелодрама

Режиссер: Маржан Сатрапи

Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Саймон Расселл Бил, Аня Тейлор-Джой

Область науки: химия

История одной из самых известных женщин в истории мировой науки — Марии Склодовской-Кюри. Получившая Нобелевскую премии по физике и химии героиня вспоминает прошлое — полное любви, исследований и любви к исследованиям.

Амбициозная Мария (Розамунд Пайк) начинает работать с Пьером Кюри (Сэм Райли). После открытия радия и полония творческий союз перерастет в романтический. Несмотря на научные достижения, Мария постоянно сталкивается с давлением из-за своей польской крови и пола. Постепенно героиня понимает, что открытые ею элементы могут представлять опасность для человечества.

О жизни Склодовской-Кюри также рассказывают фильмы «Награда доктора Шутца» и «Мария Кюри»

«Аэронавты»

Год выхода: 2019

Оригинальное название: The Aeronauts

Жанр: приключения, биографическая драма, мелодрама

Режиссер: Том Харпер

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.6

В главных ролях: Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс

Область науки: метеорология

Полет на воздушном шаре во благо науки. Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс вновь играют пару влюбленных исследователей (на этот раз увлеченных небом).

Лондон, вторая половина XIX века. Метеоролог Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн) стоит на пороге научного открытия. Однако чтобы подтвердить свои догадки, ему необходимо буквально взлететь к облакам.

Глейшер обращается за помощью к Амелии Рен (Фелисити Джонс) — молодой женщине, которая профессионально управляет воздушными шарами. Ученый и воздухоплавательница объединяют усилия и отправляются в опасное путешествие — так высоко не поднимался еще ни один человек.

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