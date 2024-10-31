Семейная комедия «Возвращение попугая Кеши» выходит в российский прокат

Авантюрная комедия "Возвращение попугая Кеши" 31 октября выходит на большие экраны в России. Главные роли в исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, говорящего попугая озвучил Гарик Харламов.

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"У нас получилось создать замечательного персонажа - попугая. У него невероятная харизма, он хулиган, и у него масса идей. После того, как его озвучил Гарик Харламов, он стал просто невероятным аттракционом. У Никиты Кологривого получилась замечательная роль, и вообще, классный ансамбль с попугаем", - сказал ТАСС режиссер фильма Олег Асадулин.

По сюжету в руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается умный попугай Иннокентий. Проходя вместе через множество приключений, они помогают друг другу вернуть своих возлюбленных. В фильме также снялись Марк Юсеф, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко и другие артисты.

Про дружбу, любовь и внутреннюю смелость

Один из основных посылов этой картины, по мнению Кологривого, - "смелость, внутренняя смелость".

"Нужно не бояться себя, не обращать внимание на других людей, которые хотят тебя сбить с пути, злых людей. Любить животных прежде всего. И, конечно же, это найти своих людей, своих близких. Я думаю, что это очень важные посылы, переходящие из века в век. Мне бы хотелось, чтобы зритель увидел эту картину. Лично я пошел бы на "Кешу" именно из-за того, что в фильме будут животные, красивая природа, хорошие артисты, потому что в этом фильме рассказано про любовь, и, конечно же, это прекрасный повод провести время со своей семьей или близким человеком", - сказал ТАСС актер.

В описании проекта отмечается, что помимо попугаев в фильме снялись обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.

Фильм выйдет в прокат в том числе при поддержке детского издательства "Малыш", которое издает книги Александра Курляндского о приключениях попугая Кеши. По словам Кологривого, фабула произведений и фильма во многом отличается, "но при этом здесь сохранено самое главное - это дружба птицы и человека, попугая, в частности".

"Спасибо автору произведения за эту историю", - добавил он.

Создатели проекта уже планируют продолжение киноистории.