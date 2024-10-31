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Составлен список произведений классиков, экранизированных на новый лад

«Кинопоиск» вновь перенес премьеру сериала «Преступление и наказание», снятого по мотивам романа Федора Достоевского. Известно, что действие будет происходить в 21 веке. Какие еще произведения классической литературы были экранизированы на новый лад?

Какую классическую литературу экранизировали на новый лад
© Кадр из трейлера

«Преступление и наказание»

В основу «Преступления и наказания» лег одноименный роман Федора Достоевского. Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что онлайн-кинотеатр понимает ответственность перед всеми, кто переводил свою грусть из-за переноса сериала в мемы и шутки.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала "Преступление и наказание". Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — говорится в сообщении.

Изначально премьера сериала с Иваном Янковским в главной роли должна была состояться 26 октября. Но в последний момент «Кинопоиск», ссылаясь на технические причины, перенес выход картины.

Роман «Преступление и наказание» Достоевского был написан с августа 1865 года до конца 1866-го, с небольшим перерывом в середине 1866 года, во время которого был написан роман «Игрок».

«Дубровский» (2014)

«Дубровский» — российский фильм, снятый режиссерами Александром Вартановым и Кириллом Михановским по мотивам романа Александра Пушкина. Премьера в РФ состоялась 6 марта 2014 года. Премьера полной пятисерийной версии состоялась 4 мая 2014 года на телеканале НТВ.

По сюжету фильма, действие происходит в современной России. Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского колледжа. Внезапная ссора их отцов решительно меняет жизнь героев.

Главные роли исполнили Данила Козловский и Клавдия Коршунова.

Пушкин написал «Дубровского» в 1833 году, действие романа происходит в 1820-е годы и охватывает приблизительно полтора года. Писатель не закончил произведение. По разным версиям, это могло произойти из-за недостатка времени и сил и неприживаемости сюжета в отечественной литературе. Также Пушкин мог задумать оставить финал открытым.

«Гроза» (2019)

«Гроза» — российский драматический фильм 2019 года, снятый режиссером Григорием Константинопольским по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Действие картины перенесено в наши дни, но при этом сюжет остался прежним. В главной роли — Любовь Аксенова.

Пьеса «Гроза» была написана А. Н. Островским летом 1859 года, а закончена осенью того же года. В этом же году она была поставлена в театрах, а в начале 1860 года выпущена в печать.

Картина получила неоднозначные отзывы критиков, несмотря на то, что имеет премию 2-го кинофестиваля российского кино в Италии 2019 года.

«Шерлок» (2010-2017)

Британский сериал в жанре детективной криминальной драмы «Шерлок», также известный как «Шерлок Холмс», сняли на основе произведений сэра Артура Конан Дойля, который считается классиком детективного жанра. Создателями сериала выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат.

Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

События сериала разворачиваются в наши дни в Лондоне. Доктор Ватсон прошел Афганистан и по возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным человеком, детективом Шерлоком Холмсом. В британской столице происходят необъяснимые убийства, Скотланд-Ярд обращается к единственному человеку, который в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Первое произведение о Шерлоке Холмсе, повесть «Этюд в багровых тонах», было опубликовано Артуром Конан Дойлем в 1887 году.

«Ромео + Джульетта» (1996)

«Ромео + Джульетта» — американская романтическая мелодрама 1996 года на основе пьесы Уильяма Шекспира. С Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Действие произведения в фильме перенесено в современность. Режиссером картины выступил Баз Лурман.

Пьеса Шекспира была написана в 1594–1595 годах. Более ранняя датировка возникала в связи с предположением, что работа над ней могла быть начата еще в 1591 году, затем отложена и окончена примерно два года спустя.

По сюжету фильма, Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах заменили уличными перестрелками. На экране Ромео и Джульетта остались подростками.

Фильмы и сериалы
Ромео + Джульетта
Шерлок Холмс
Игрок
Клавдия Коршунова
Марк Гэтисс
Мартин Фримен
Григорий Константинопольский
Владимир Дубровский
Бенедикт Камбербетч
Александр Вартанов
Шерлок Холмс
Артур
Баз Лурман
Федор Достоевский
Иван Янковский
Клэр Дэйнс
Уильям Шекспир
Стивен Моффат
Виктор Дробыш
Александр Островский
Любовь Аксенова
Данила Козловский
Леонардо ДиКаприо