Какую классическую литературу экранизировали на новый лад

«Кинопоиск» вновь перенес премьеру сериала «Преступление и наказание», снятого по мотивам романа Федора Достоевского. Известно, что действие будет происходить в 21 веке. Какие еще произведения классической литературы были экранизированы на новый лад?

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«Преступление и наказание»

В основу «Преступления и наказания» лег одноименный роман Федора Достоевского. Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что онлайн-кинотеатр понимает ответственность перед всеми, кто переводил свою грусть из-за переноса сериала в мемы и шутки.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала "Преступление и наказание". Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — говорится в сообщении.

Изначально премьера сериала с Иваном Янковским в главной роли должна была состояться 26 октября. Но в последний момент «Кинопоиск», ссылаясь на технические причины, перенес выход картины.

Роман «Преступление и наказание» Достоевского был написан с августа 1865 года до конца 1866-го, с небольшим перерывом в середине 1866 года, во время которого был написан роман «Игрок».

«Дубровский» (2014)

«Дубровский» — российский фильм, снятый режиссерами Александром Вартановым и Кириллом Михановским по мотивам романа Александра Пушкина. Премьера в РФ состоялась 6 марта 2014 года. Премьера полной пятисерийной версии состоялась 4 мая 2014 года на телеканале НТВ.

По сюжету фильма, действие происходит в современной России. Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского колледжа. Внезапная ссора их отцов решительно меняет жизнь героев.

Главные роли исполнили Данила Козловский и Клавдия Коршунова.

Пушкин написал «Дубровского» в 1833 году, действие романа происходит в 1820-е годы и охватывает приблизительно полтора года. Писатель не закончил произведение. По разным версиям, это могло произойти из-за недостатка времени и сил и неприживаемости сюжета в отечественной литературе. Также Пушкин мог задумать оставить финал открытым.

«Гроза» (2019)

«Гроза» — российский драматический фильм 2019 года, снятый режиссером Григорием Константинопольским по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Действие картины перенесено в наши дни, но при этом сюжет остался прежним. В главной роли — Любовь Аксенова.

Пьеса «Гроза» была написана А. Н. Островским летом 1859 года, а закончена осенью того же года. В этом же году она была поставлена в театрах, а в начале 1860 года выпущена в печать.

Картина получила неоднозначные отзывы критиков, несмотря на то, что имеет премию 2-го кинофестиваля российского кино в Италии 2019 года.

«Шерлок» (2010-2017)

Британский сериал в жанре детективной криминальной драмы «Шерлок», также известный как «Шерлок Холмс», сняли на основе произведений сэра Артура Конан Дойля, который считается классиком детективного жанра. Создателями сериала выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат.

Главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

События сериала разворачиваются в наши дни в Лондоне. Доктор Ватсон прошел Афганистан и по возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным человеком, детективом Шерлоком Холмсом. В британской столице происходят необъяснимые убийства, Скотланд-Ярд обращается к единственному человеку, который в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Первое произведение о Шерлоке Холмсе, повесть «Этюд в багровых тонах», было опубликовано Артуром Конан Дойлем в 1887 году.

«Ромео + Джульетта» (1996)

«Ромео + Джульетта» — американская романтическая мелодрама 1996 года на основе пьесы Уильяма Шекспира. С Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Действие произведения в фильме перенесено в современность. Режиссером картины выступил Баз Лурман.

Пьеса Шекспира была написана в 1594–1595 годах. Более ранняя датировка возникала в связи с предположением, что работа над ней могла быть начата еще в 1591 году, затем отложена и окончена примерно два года спустя.

По сюжету фильма, Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах заменили уличными перестрелками. На экране Ромео и Джульетта остались подростками.