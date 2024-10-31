Вышли финальные серии сериала «Это все Агата»

Изначально сегодня планировали выпустить восьмую серию сериала «Это всё Агата» от Marvel Studios и Disney, а 7 ноября ожидалась премьера девятого эпизода. Планы немного изменились, поскольку сегодня вышли сразу две финальные серии.

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Шоу «Это всё Агата» завершилось. Разговоров про второй сезон проекта пока не было.

Сериал «Это всё Агата» рассказывает о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. В шоу Агата противостояла Алой Ведьме, которую в киновселенной Marvel с «Эры Альтрона» играет Элизабет Олсен.