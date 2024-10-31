Вышел трейлер комедии «Василий» с Александром Петровым

«Кинопоиск» и «НМГ Кинопрокат» представили первый трейлер «Василия» — приключенческой комедии с Александром Петровым («Лёд»). Премьера ленты состоится 23 января 2025 года во всех кинотеатрах страны.

© Постер

«Василий» расскажет историю скромного учителя ОБЖ из посёлка Ковылкино, который отправляется в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Впоследствии герой узнаёт, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги — теперь обоим братьям предстоит выбраться из нелёгкой ситуации, применяя знания Василия на практике, и попутно найти свою любовь и семью.

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Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Помимо Александра Петрова, в «Василии» также сыграли Валентина Мазунина («Оффлайн»), Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и другие актёры. Режиссёром выступил Дима Литвиненко («Совершенно летние»).

Постер фильма «Василий»