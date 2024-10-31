Вышел трейлер фильма «Неукротимый»

Вышел трейлер "Неукротимого" (Unstoppable). Это мотивирующая спортивная драма о силе и воле.

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Картина рассказывает реальную - и очень мощную и впечатляющую - историю Энтони Роблса (ему сейчас 36 лет). Энтони родился с одной ногой, еще в детстве принципиально отказался носить протез и доказал, что слово "инвалид" - это вообще не про него.

В восьмом классе Энтони начал заниматься борьбой, причем не просто заниматься, но и выигрывать чемпионаты с фантастической результативностью.

Роблса сыграл Джаррель Джером. В ролях: Дженнифер Лопес, Бобби Каннавале, Дон Чидл, Майкл Пенья. Постановщик - лауреат "Оскара" (за "Операцию "Арго") Уильям Голденберг. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон - сопродюсеры.

Релиз - 16 января.