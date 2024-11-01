Сериал «Преступление и наказание» выйдет 2 ноября

«Кинопоиск» назвал новую дату релиза сериала «Преступление и наказание». Шоу по мотивам знаменитой книги Фёдора Достоевского выйдет в онлайн-кинотеатре 2 ноября, спустя неделю после изначальных планов.

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Изначально эпизоды шоу должны были выйти 26 октября в 22:00 мск. После этого шоу отложили до 27 октября, однако и в эту дату шоу не вышло. Затем стриминговый сервис назвал 29 октября, но и тогда релиз не состоялся. В «Кинопоиске» объяснили ситуацию трудностями производства — на шоу пришлось потратить чуть больше времени.

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. В первый сезон войдёт 10 эпизодов — финальные шесть серий должны выйти 30 ноября.