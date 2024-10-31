Приключения медвежонка Паддингтона в Перу, байопик Марии Каллас в исполнении Анджелины Джоли, новая экранизация эротического романа «Эммануэль» со звездой «Портрета девушки в огне», третий «Веном», фильм про Трампа, детектив из Ватикана — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в ноябре, и рассказывает о самых интересных.

«Веном: Последний танец» («Venom: The Last Dance»), реж. Келли Марсел

Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября*.

Финал трилогии кинокомиксов об антигерое Веноме — инопланетном симбиоте, который крепко подружился с журналистом Эдди Броком (Том Харди). На этот раз в режиссерском кресле оказалась сценаристка предыдущих частей и «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел. Критики традиционно ворчат, зрителям традиционно нравится.

* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».

«Каникулы», реж. Анна Кузнецова

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября.

Триумфатор прошлогоднего фестиваля «Маяк» — драмеди о школьной поездке на театральный фестиваль в Сочи.

«Моя старая задница» («My Old Ass»), реж. Меган Парк

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 7 ноября.

Вторая режиссерская работа актрисы Меган Парк после сильной драмы «Последствия». Новым фильмом Парк стала научно-фантастическая драмеди о 18-летней девушке (певица Мэйси Стелла), которая встречает 39-летнюю версию себя (Обри Плаза).

«Отец года» («Goodrich»), реж. Холли Мейерс-Шайер

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября.

Еще одна вторая режиссерская работа актрисы, но уже Холли Мейерс-Шайер — дочери кинематографистов Нэнси Мейерс и Чарльза Шайера («Ловушка для родителей», «Отец невесты»), которая в 2017 году дебютировала с ромкомом «В гостях у Элис». В центре сюжета «Отца года» — 60-летний арт-дилер, который внезапно оказывается наедине с двумя своими маленькими детьми. В главных ролях — Майкл Китон и Мила Кунис.

«Хищные земли» («Elevation»), реж. Джордж Нолфи

Где и когда смотреть: в кино — с 7 ноября.

Постапокалиптический триллер со звездой «Мстителей: Войны бесконечности» Энтони Маки. Фильм описывает мрачное будущее, в котором остатки человечества ютятся высоко в горах. Однажды отцу-одиночке и двум женщинам приходится спуститься с безопасных вершин в места обитания чудовищ — чтобы спасти ребенка. Партнершами Маки по проекту стали звезда «Светлячка» и «Дэдпула» Морена Баккарин и Мэдди Хассон («Импульс», «Злое»).

«Конформист» («Il conformista»), реж. Бернардо Бертолуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября.

Первый в России широкий прокат великой политической драмы Бернардо Бертолуччи о законопослушном гражданине фашистской Италии.

«Ученик. Восхождение Трампа» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября (перенесен с октября).

Байопик бывшего (и, предположительно, будущего — скоро узнаем) президента США Дональда Трампа, посвященный его бизнес-карьере в Нью-Йорке 70–80-х. В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил Али Аббаси — автор «На границе миров» и «Убийцы «Священного паука» (к слову, запрещенного в России).

«Еретик» («Heretic»), реж. Брайан Вудс и Скотт Бек

Где и когда смотреть: в кино — с 14 ноября.

Хоррор сценаристов «Тихого места» Брайана Вудса и Скотта Бека про двух мормонских миссионерок (звезда «Шершней» Софи Тэтчер и Хлоя Ист из «Фабельманов»), неудачно постучавшихся к таинственному шотландцу (Хью Грант).

«Конклав» («Conclave»), реж. Эдвард Бергер

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября.

Детективный триллер с Рэйфом Файнсом в роли кардинала, который организует папский конклав для избрания следующего понтифика (предыдущий умирает от сердечного приступа) и расследует тайны, связанные с каждым из кандидатов.

«Великая» («Lee»), реж. Эллен Кёрас

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября.

Байопик американской модной фотографини и военной корреспондентки Ли Миллер — авторки знаменитой фотографии «Ли Миллер в ванной Гитлера». В главной роли — Кейт Уинслет. Картина стала игровым режиссерским дебютом операторки и постановщицы Эллен Кёрас, снимавшей «Вечное сияние чистого разума», «Кофе и сигареты» и «Кокаин».

«Эра», реж. Вениамин Ильясов

Где и когда смотреть: в кино — с 21 ноября.

Драма с фестиваля «Маяк»-2023 — про женщину, которая приезжает с сыном в дом покойной матери на черноморском побережье.

«Блиц» («Blitz»), реж. Стив Маккуин

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 22 ноября.

Военная драма Стива Маккуина про мальчика (дебютант Эллиотт Хеффернан) и его мать (Сирша Ронан), переживающих бомбардировку Лондона авиацией гитлеровской Германии.

«Приключения Паддингтона 3» («Paddington in Peru»), реж. Дугал Уилсон

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Третья часть серии фильмов о приключениях медвежонка Паддингтона. В новой картине он вместе с другими членами семьи Браун решает навестить тетушку Люси на своей далекой родине — в Перу. В итоге герои обнаруживают себя в сердце дождевых лесов Амазонии и Перуанских Анд.

«Мария» («Maria»), реж. Пабло Ларраин

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Заключительная часть трилогии биографических фильмов чилийца Пабло Ларраина о великих женщинах XX столетия. В один ряд с Жаклин Кеннеди («Джеки» с Натали Портман) и принцессой Дианой («Спенсер» с Кристен Стюарт) кинематографист ставит оперную певицу Марию Каллас — ее на экране изображает Анджелина Джоли. Картина посвящена последним годам жизни артистки, которые она провела в Париже 1970-х.

«Птица» («Bird»), реж. Андреа Арнольд

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Привезенная из Канн драма Андреи Арнольд («Американская милашка», второй сезон «Большой маленькой лжи») — об одинокой 12-летней девочке, которая встречается с таинственным молодым человеком по прозвищу «Птица».

«Эммануэль» («Emmanuelle»), реж. Одри Диван

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Ребут серии эротических фильмов по мотивам книг Эммануэль Арсан. Постановкой новой экранизации занималась Одри Диван («Событие»), а в главной роли снялась звезда «Портрета девушки в огне» Ноэми Мерлан. По сюжету сотрудница сети люксовых отелей прибывает в Гонконг, чтобы найти вескую причину уволить тамошнюю управляющую Марго (Наоми Уоттс). На месте ее, однако, ждет множество увлекательных переживаний.

«Астрал. Медиум» («Oddity»), реж. Дэмиэн Маккарти

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Новый хоррор режиссера «Предостережения» Дэмиэна Маккарти, в котором слепая медиум пытается раскрыть правду о недавней смерти своей сестры-близнеца.

«Перевозчик душ» («Black Cab»), реж. Брюс Гудисон

Где и когда смотреть: в кино — с 28 ноября.

Мистический ужастик с Ником Фростом в роли загадочного водителя черного такси, который везет поссорившуюся парочку в неизвестном направлении.

«Возлюбленные» («Sweethearts»), реж. Джордан Вайс

Где и когда смотреть: на Max — с 28 ноября.

Полнометражный дебют создательницы сериала «Куколка» Джордан Вайс — романтическая комедия с Кирнан Шипкой («Безумцы», «Леденящие душу приключения Сабрины») и Нико Хирагой («Образование») в роли первокурсников, которые решают одновременно расстаться со своими школьными возлюбленными накануне Дня благодарения.

«Щелкунчики» («Nutcrackers»), реж. Дэвид Гордон Грин

Где и когда смотреть: на Hulu — с 29 ноября.

Дэвид Гордон Грин возвращается к жанру комедии после эры хоррор-легасиквелов (трилогия «Хэллоуин», два «Экзорциста»), а Бен Стиллер играет первую за семь лет главную роль (предыдущим таким выступлением была «История семьи Майровиц» Ноа Баумбаха). По сюжету герой Стиллера, закоренелый трудоголик, вынужден отправиться в Огайо, чтобы присматривать за недавно осиротевшими племянниками.

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